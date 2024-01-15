Infinix Smart-8 smartphone ₹6,749 में लॉन्च

Infinix ने भारत में Infinix Smart-8 smartphone लॉन्च कर दिया है। इस नए स्मार्टफोन में कंपनी ने सेगमेंट में पहली बार 50MP का AI कैमरा दिया है। स्मार्टफोन में पहली बार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दी गई है। इसके अलावा यह इंफिनिक्स की स्मार्टफोन सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें फ्लैशलाइट के साथ 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 13Go पर रन करने वाला मीडियाटेक हेलियो G36 प्रोसेसर के साथ दो स्टोरेज और चार कलर ऑप्शन में उतारा गया है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्मार्टफोन की कीमत ₹6,749 है। बायर्स इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से 15 जनवरी से खरीद पाएंगे।

advertisement

डिस्प्ले

इंफिनिक्स स्मार्ट 8 में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.6 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 500 निट्स है।

Also Read: Flipkart Republic Day Sale: Nothing Phone 2 पर 12,000 रुपये तक की छूट

प्रोसेसर

परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 13Go ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने वाला मीडियाटेक हेलियो G36 प्रोसेसर दिया गया है।

स्टोरेज

ई-कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक इंफिनिक्स ने स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB+64GB और 4GB+64GB में उतारा है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए इंफिनिक्स स्मार्ट 8 में पहली बार 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में फ्लैश लाइट के साथ 8MP कैमरा कंपनी ने दिया है।

बैटरी

पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। एक बार फुल चार्ज होने पर यूजर्स इससे 39 घंटे कॉलिंग, 50 घंटे म्यूजिक और 36 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे।

अन्य फीचर्स

कंपनी ने स्मार्टफोन सेगमेंट में पहली बार इंटरैक्टिव मैजिक रिंग फीचर दिया है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी कंपनी ने पहली बार अपने इस सेगमेंट में दिया है।