Flipkart Republic Day Sale: Nothing Phone 2 पर 12,000 रुपये तक की छूट

Flipkart Republic Day Sale 2024 भारत में 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। सेल के दौरान, खरीदारों को लॉन्च के बाद से सबसे कम कीमत पर प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन नथिंग फोन 2 मिलेगा। यह 44,999 रुपये से घटकर 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के मुख्य आकर्षण में पीछे की तरफ ग्लिफ़ डिज़ाइन, स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट, 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 4,700 एमएएच की बैटरी शामिल है जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। विशेष रूप से, फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों को एक दिन पहले 13 जनवरी को रिपब्लिक डे सेल का एक्सेस मिलेगा। Amazon Great Republic Day Sale13 जनवरी से शुरू होगी।

फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल: नथिंग फोन 2 ऑफर

44,999 रुपये में लॉन्च किया गया, नथिंग फोन 2 आगामी बिक्री के दौरान फ्लिपकार्ट पर 34,999 रुपये में सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा, ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 2,000 रुपये की तत्काल छूट भी मिलेगी, जिससे कीमत 32,999 रुपये हो जाएगी। फ्लिपकार्ट पर खरीदारी के साथ खरीदारों को 65W CMF चार्जर 2,999 रुपये से कम होकर 1,999 रुपये में मिलेगा।नथिंग के अनुसार, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चार्जर नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन को 25 मिनट के भीतर 50 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है। अपने दो यूएसबी-सी पोर्ट और यूएसबी-ए पोर्ट के साथ, चार्जर व्यापक अनुकूलता का भी वादा करता है, जिसमें उपयोगकर्ता फोन, टैबलेट, ईयरबड और नोटबुक जैसे कई उपकरणों को चार्ज कर सकते हैं। एक्सचेंज बोनस के संदर्भ में, खरीदारों को सीमित समय के लिए 3,000 रुपये की बढ़ी हुई एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी।

ऑफ़र

जबकि अभी और ऑफ़र की घोषणा की जानी बाकी है, Apple iPhone 15 और Samsung Galaxy S23 Ultra पहले से ही Flipkart पर भारी छूट के साथ बिक रहे हैं।

Apple iPhone 15 फ्लिपकार्ट ऑफर

79,900 रुपये में लॉन्च हुआ Apple iPhone 15 फ्लिपकार्ट पर 72,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, खरीदार एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये की तत्काल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कीमत 68,999 रुपये तक कम हो जाएगी। यह ब्लैक, ग्रीन, पिंक, येलो और ब्लू कलर वेरिएंट में उपलब्ध है।

सैमसंग गैलेक्सी S23 फ्लिपकार्ट ऑफर

74,999 रुपये में लॉन्च किया गया, सैमसंग गैलेक्सी S23 5G (128GB वेरिएंट) अब 10,000 रुपये की कीमत में कटौती के बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर 64,999 रुपये में बिक रहा है। 256GB वैरिएंट 69,999 रुपये में उपलब्ध है। सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस 5G फ्लिपकार्ट पर 94,999 रुपये से कम होकर 84,999 रुपये में बिक रहा है।