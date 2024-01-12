Poco X6 Pro Smartphone ₹26,999 की शुरुआती कीमत में लॉन्च
पावर बैकअप के यह पोको फोन 5,000mAh बैटरी सपोर्ट करता है। वहीं इस बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए फोन में 67वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है।
Xiaomi के सब ब्रांड Poco ने 11 जनवरी भारत सहित ग्लोबल मार्केट में 'Poco X6 सीरीज' को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पोको X6 सीरीज में 2 स्मार्टफोन- पोको X6 5G को 21,999 रुपए और पोको X6 प्रो 5G को 26,999 रुपए की शुरुआती कीमत में पश किया है। पोको X6 प्रो मीडियाटेक डाइमेंशन 8300 अल्ट्रा चिपसेट और शाओमी हाइपरओएस के साथ लॉन्च होने वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। पोको के ये नए फोन शाओमी के हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी नोट 13 सीरीज को टक्कर देते हैं। कंपनी ने दोनों फोन में 64MP का AI कैमरा और 6.67-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली OLED स्क्रीन दी है। पोको X6 सीरीज की शुरुआती कीमत 21,999 रुपए है जो 28,999 रुपए तक जाती है। आपको 12GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ चार वैरिएंट मिलते हैं। इनकी प्री-बुक शुरू कर दी गई है। दोनों डिवाइस की पहली सेल 16 जनवरी से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। बायर्स को ICIC बैंक क्रेडिट, डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 2,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी ले सकते हैं। पोको X6 में दो कलर- स्नोस्टॉर्म व्हाइट और मिरर ब्लैक ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, पोको X6 प्रो के तीन कलर- रेसिंग ग्रे, स्पेक्टर ब्लैक और पोको यलो ऑप्शन हैं।
पोको X6 5G के स्पेसिफिकेशंस
पोको X6 5G स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 1.5K एमोलेड डॉट डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2160Hz की टच सैंपलिंग रेट पर काम करता है। इसकी ब्राइटनेस 1800निट्स है। इसमें 1920 PWM डिम्मिंग सपोर्ट के साथ सेफ्टी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है।
प्रोसेसर
परफॉरमेंस के लिए फोन में 2.4Ghz क्लॉक स्पीड पर काम करने वाला ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 चिपसेट है। 4 नैनोमीटर की इस चिप के साथ एन्ड्रेनो 710 GPU भी है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
पोको X6 5G स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
स्टोरेज
डेटा स्टोरेज के लिए मोबाइल तीन स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 8GB रैम +256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज और 12GB रैम +512GB स्टोरेज शामिल है।
Also Read: iPhone15 पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, Flipkart और Amazon पर मिल रहा डिस्काउंट
कैमरा
फोन का बैक पैनल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का माइक्रो सेंसर लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन 16MP फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है।
बैटरी
पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 5,100mAh की बैटरी दी गई है। इसको चार्ज करने के लिए 67वॉट टर्बो चार्जर मिलत है।
कनेक्टिविटी
इसमें यूजर्स को डुअल सिम 5G, 4GLTE, WIFI, ब्लूटूथ 5.2 जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं।
अन्य
अन्य फीचर्स में डुअल स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, एक्स एक्सिस लेनियर वाइब्रेशन मोटर, IP54 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग, इन डिस्पले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक फीचर, IR ब्लास्टर जैसे ऑप्शन मिलते हैं।
पोको X6 प्रो स्पेसिफिकेशन्स
डिस्प्ले
पोको X6 प्रो 5G स्मार्टफोन में पोको X6 की तरह 6.67 इंच का 1.5K एमोलेड डॉट डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2160Hz की टच सैंपलिंग रेट पर काम करता है। इसकी ब्राइटनेस 1800निट्स है। इसमें 1920 PWM डिम्मिंग सपोर्ट के साथ सेफ्टी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है।
प्रोसेसिंग
परफॉरमेंस के लिए फोन में 3.35Gz तक की क्लॉक स्पीड पर काम करने वाला मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 अल्ट्रा आक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 4नैनोमीटर फेब्रिकेशन्स पर बना है। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली-G615 GPU मिलता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
पोको X6 प्रो एंड्रॉयड के सबसे नए और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, जो शाओमी हाइपरओएस के साथ मिलकर काम करता है।
कैमरा
फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन 16MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है जो AI तकनीक के साथ काम करता है।
बैटरी
पावर बैकअप के यह पोको फोन 5,000mAh बैटरी सपोर्ट करता है। वहीं इस बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए फोन में 67वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है।
कनेक्टिविटी
इसमें यूजर्स को डुअल सिम 5G, 4GLTE, WIFI, ब्लूटूथ 5.2 जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं।