iPhone15 पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, Flipkart और Amazon पर मिल रहा डिस्काउंट

इस नए साल में कई लोगों ने iPhone खरीदने या फिर उसे अपडेट करने का प्लान बनाया होगा। लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से डिस्काउंट का इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपका इंतजार साल के दूसरे ही हफ्ते में खत्म हो गया है।दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए iPhone 15 पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहा है।

iPhone 15 पर डिस्काउंट

पिछले साल सितंबर महीने वंडरलस्ट इवेंट में लॉन्च हुए iPhone 15 की कीमत 79,900 रुपए है। लेकिन अपनी लेटेस्ट लिस्टिंग में Amazon स्मार्टफोन पर 6 फीसदी यानि 5,000 रुपए का आकर्षक डिस्काउंट दे रहा है। इस डिस्काउंट के बाद iPhone 15 की कीमत घटकर 74,900 रुपए हो गई है। अपनी इस डील में Amazon डायरेक्ट डिस्काउंट के अलावा iPhone 15 पर 32,050 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है। हालांकि, यह एक्सचेंज अमाउंट आपके पुराने स्मार्टफोन के मॉडल और कंडिशन पर निर्भर करेगा। यह ऑफर आपके लिए उपलब्ध है या नहीं, यह जानने के लिए आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड दर्ज कर चेक करना होगा।

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस

Apple का यह लेटेस्ट iPhone 15 मॉडल 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 6.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। यह एडवांस Apple A16 बायोनिक प्रोसेसर से ऑपरेट होता है और लेटेस्ट iOS 17 पर चलता है। इसमें 48MP+12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा है। साथ ही स्मार्टफोन 3349 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। स्मार्टफोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येलो पांच अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में अवेलेबल है।