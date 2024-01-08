Samsung का Galaxy Unpacked Event 17 जनवरी को

Samsung का 17 जनवरी को ग्लोबल 'Galaxy Unpacked Event' होने वाला है। इस लाइव इवेंट में कंपनी सैमसंग Galaxy S 24 सीरीज लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ऑफिशियल वेबसाइट पर इवेंट की जानकारी दी है। हर साल कंपनी फरवरी में अपनी सबसे प्रीमियम S सीरीज को लॉन्च करती है, लेकिन इस साल एक महीने पहले यह इवेंट किया जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार, 17 जनवरी को रात 11:30 बजे यह इवेंट कैलिफोर्निया के सैन होजे के SAP सेंटर में शुरू होगा, जिसे कंपनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और वेबसाइट पर लाइवस्ट्रीम करेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस साल का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट फोन की लॉन्चिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस रहेगा। कंपनी का कहना है कि नई गैलेक्सी S सीरीज में AI फीचर्स मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग न्यू वियरेबल टेक्नोलॉजी पेश कर सकती है, जिसमें ज्यादा संभावना गैलेक्सी रिंग की है। गैलेक्सी रिंग के जिसके जरिए यूजर्स अपनी फिटनेस के साथ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सहित कई हैल्थ मेट्रिक्स को ट्रैक और मॉनिटर कर सकेंगे। कंपनी ने 'नेक्स्ट गैलेक्सी VIP पास' नाम से अपकमिंग गैलेक्सी स्मार्टफोन की प्रीबुकिंग शुरू कर दी है। बायर्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ₹1999 पेमेंट करके फोन को प्रीबुक कर सकते हैं। सैमसंग ने कहा है कि फोन की प्रीबुकिंग करने वाले कस्टमर्स को ₹5000 तक का बेनिफिट मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट में अपकमिंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई जानकारियां सामने आ गईं हैं। गैलेक्सी S24 में कंपनी 6.2 इंच, S24 प्लस में 6.7 इंच और S24 अल्ट्रा में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है। फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में 200MP का प्रायमरी कैमरा + 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। जबकि, S24 और S24 प्लस में 50MP का प्रायमरी कैमरा + 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए तीनों फोन में कंपनी 12MP का फ्रंट कैमरा दे सकती है। सैमसंग S24 और S24+ को दुनियाभर के अधिकांश मार्केट में एग्जिनॉस 2400 प्रोसेसर और कनाडा, चीन, अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ ला सकती है। जबकि, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को सभी देशों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ आने की उम्मीद है। पावर बैकअप के लिए कंपनी 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ S24 में 4000mAh, S24 प्लस में 4900mAh और S24 अल्ट्रा में 5000mAh की बैटरी देगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सैमसंग S24 को ₹72,990, S24 प्लस को ₹85,990 और S24 अल्ट्रा को ₹1,19,990 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है।