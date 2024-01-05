Suzlon Share Price Today: इस खबर के बाद फिर दौड़ा शेयर

रिन्युएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर Suzlon Energy एक बार फिर चर्चा में है। 5 जनवरी को शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल देखने मिला। मल्टीबैगर पावर कंपनी के शेयर में तेजी एक बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से आई है। कारोबार के दौरान शेयर 3.36% चढ़कर 40 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर ने निवेशकों तगड़ा रिटर्न दिया है। 6 महीने में निवेशकों का पैसा डबल हो गए हैं। लेकिन अब निवेशक जानना चाहते हैं कि बैक टू बैक कंपनी को मिल रहे है ऑर्डर के चलते अब ये कहां तक जा सकता है? तो चलिए समझते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक में फिलहाल तेजी क्यों आई है? BSE फाइलिंग के मुताबिक, सुजलॉन एनर्जी को एवररेन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से 225 मेगावाट विंड एनर्जी का ठेका मिला है। कंपनी के मुताबिक, सुजलॉन तमिलनाडु में एवररेन्यू एनर्जी की साइट पर हाइब्रिड लैटेस ट्यूबलर टावर और 75 विंड टरबाइन जनरेटर स्टैबलिश करेगा। हर एक की रेटेड कैपिसिटी 3 मेगावाट है। सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने एक बयान में कहा कि एवररेन्यू एनर्जी के साथ ये परियोजना भारतीय बाजार के आशाजनक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अनुरूप है। ये समय के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी का शेयर बीते एक साल में मल्‍टीबैगर साबित हुआ है। बीते एक साल में अब तक ये 290% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने का रिटर्न 130% है।

अब जानते हैं कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की JM Financial के सीनियर VP Derivatives Research अक्षय भागवत से। उनका कहना है कि 8 महीनों में लगातार इस स्टॉक में तेजी रही है। दिसंबर में थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा। लेकिन सुजलॉन में वापस मूमेंटम लौटते हुए दिख रहा है। अक्षय भागवत ने आने वाले डेढ़ महीने में स्टॉक का टारगेट 50-55 रुपए दिया है और सपोर्ट 35 के जोन पर है। यहां हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात की। उनका कहना है कि ये स्टॉक फिर एक तेजी के साथ तैयार है और इसके लेवल भी 55 से 60 रुपए तक जाते दिख सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो BSE पर 5 जनवरी 2024 को कंपनी का मार्केट कैप करीब 54,135 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। Suzlon की बैलेंस सीट अब डेट फ्री है। कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक विंड टरबाइन के मौजूदा पोर्टफोलियो के लिए कस्‍टमर्स का जबरदस्‍त रिस्‍पांस मिल रहा है। बता दें, विंड एनर्जी के सेक्‍टर में सुजलॉन एनर्जी सबसे बड़ी कंपनी है। घरेलू बाजार में कंपनी का मार्केट शेयर 33 फीसदी है। कंपनी के पास ग्‍लोबल स्‍तर पर 20GW की ऑपरेशनल विंड पावर कैपेसिटी है।

(डिस्‍क्‍लेमर: शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. यहां शेयर में निवेश की सलाह नहीं दी गई है. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)