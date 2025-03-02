Samsung Galaxy A56, A36 और A26 स्मार्टफोन लॉन्च: दमदार Features और कीमतें
भारत और ग्लोबल मार्केट में Samsung ने Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy A26 लॉन्च हो गया है। आइए, इस स्मार्टफोन के फीचर्स और प्राइस के बारे में जानते हैं।
Samsung ने Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy A26 को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन 6.7-इंच FHD+ 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिसमें Galaxy A56 और A36 की ब्राइटनेस 1200 निट्स HBM और 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस तक जाती है।
प्रोसेसर और परफॉर्मेंस (Samsung Galaxy Processor and Performance)
Galaxy A56 पहला स्मार्टफोन है जो Exynos 1580 4nm SoC से लैस है। वहीं, Galaxy A36 में पहली बार Snapdragon 6 Gen 3 SoC दिया गया है। इसी तरह Galaxy A26 में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है। सभी फोनों में बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग दी गई है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी।
डिजाइन और डस्ट/वॉटर रेजिस्टेंस
IP67 रेटिंग के साथ सभी फोन डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट हैं। Galaxy A56 में मेटल फ्रेम दिया गया है, जिससे यह ज्यादा मजबूत बनता है।
सॉफ्टवेयर और अपडेट्स (Samsung Galaxy Software and Updates)
सभी फोन Android 15 और One UI 7 पर चलते हैं। 6 साल तक Android और One UI अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। Galaxy A56 5G Enterprise Edition को 7 साल तक One UI और सिक्योरिटी अपडेट्स, 3 साल की वारंटी और 2 साल की प्रोडक्ट लाइफसाइकिल गारंटी मिलेगी।
कैमरा फीचर्स (Samsung Galaxy Camera Features)
सभी फोनों में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दिया गया है। Galaxy A56 में 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, जबकि A36 और A26 में 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। A56 और A36 में 5MP का मैक्रो सेंसर, जबकि A26 में 2MP का मैक्रो सेंसर है।
Galaxy A56 5G में Best Face फीचर दिया गया है, जिससे ग्रुप फोटो में बेहतरीन एक्सप्रेशंस चुने जा सकते हैं। A56 में 12MP सेल्फी कैमरा है, जिसमें लो नॉइज मोड के साथ बेहतर नाइटोग्राफी मिलती है। A36 और A26 में Object Eraser फीचर दिया गया है, जिससे अनचाही चीजों को हटाया जा सकता है।
बैटरी और चार्जिंग (Samsung Galaxy Battery and Charging)
सभी फोनों में 5000mAh की बैटरी दी गई है। Galaxy A56 और A36 में 45W Super Fast Charge 2.0 सपोर्ट, जबकि A26 में 25W फास्ट चार्जिंग दी गई है।
Samsung Galaxy कलर ऑप्शन (Samsung Galaxy Colour Option)
Galaxy A56 5G फोन Lightgray, Graphite, Olive, Pink में मिलेगा।
Galaxy A36 5G स्मार्टफोन Lavender, Black, White, Lime में उपलब्ध होगा।
Galaxy A26 5G Black, White, Mint, Peach Pink में मिलेगा।
Samsung Galaxy A56 5G प्राइस (Samsung Galaxy A56 5G Price)
8GB + 128GB वेरिएंट वाले स्मार्टफोन की कीमत $499.99 (₹43,735 लगभग)
8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत €529 (₹48,000 लगभग)
Samsung Galaxy A36 5G Price की कीमत (Samsung Galaxy A36 5G Price)
6GB + 128GB वाले स्मार्टफोन की कीमत $399.99 (₹34,990 लगभग)
8GB + 256GB स्मार्टफोन की कीमत €399 (₹36,205 लगभग)
Samsung Galaxy A26 5G की कीमत (Samsung Galaxy A26 5G Price)
6GB + 128GB स्मार्टफोन की कीमत $299.99 (₹26,240 लगभग)
8GB + 256GB स्मार्टफोन की कीमत $375 (₹32,895 लगभग)
मार्च 2025 से ये फोन ग्लोबली मौजूद होंगे, जबकि Galaxy A56 5G अमेरिका में थोड़ी देरी से लॉन्च होगा।