Samsung Galaxy M16 और Galaxy M06 5G भारत में लॉन्च, जानें Price और Features

सैमसंग ने भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M16 और Galaxy M06 को लॉन्च कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और बजट सेगमेंट में दमदार फीचर्स प्रदान करते हैं। इनके स्पेसिफिकेशन्स एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं। इनमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी जैसी खूबियां दी गई हैं। आइए, इनकी कीमत और बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Samsung Galaxy M16 और Galaxy M06 की कीमत

Samsung Galaxy M16 5G की शुरुआती कीमत ₹11,499 रखी गई है। Samsung Galaxy M06 5G को ₹9,499 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। बता दें कि ये कीमतें बैंक ऑफर्स के बाद की हैं।

Galaxy M16 तीन कलर ऑप्शंस मिंट ग्रीन, ब्लश पिंक और थंडर ब्लैक में उपलब्ध है। वहीं, Galaxy M06 दो रंगों सेज ग्रीन और ब्लेजिंग ब्लैक में आता है। ये स्मार्टफोन Amazon, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। बता दें कि Galaxy M16 की सेल 5 मार्च से शुरू होगी, जबकि Galaxy M06 की बिक्री 7 मार्च से शुरू होगी।

Samsung Galaxy M16 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (Samsung Galaxy M16 5G Specification & Features)

डिस्प्ले: 6.7-इंच FHD+ Super AMOLED स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6300

रैम और स्टोरेज: 4GB, 6GB और 8GB रैम ऑप्शन

ऑपरेटिंग सिस्टम: 6 साल तक OS अपडेट्स

कैमरा: रियर कैमरा 50MP + 5MP + 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 13MP सेल्फी कैमरा

बैटरी: 5000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग

सिक्योरिटी: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर

Samsung Galaxy M06 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (Samsung Galaxy M06 5G Specification & Features)

डिस्प्ले: 6.7-इंच HD+ IPS LCD

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6300

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 आधारित One UI

सिक्योरिटी और अपडेट्स: 4 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ़्टवेयर अपडेट्स

कैमरा: रियर कैमरा 50MP + 2MP डुअल कैमरा सेटअप और 8MP सेल्फी कैमरा

बैटरी: 5000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग

सिक्योरिटी: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर

Samsung ने Galaxy M16 और Galaxy M06 5G को किफायती कीमत में बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया है। जहां Galaxy M16 में बेहतर डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं Galaxy M06 को बजट-फ्रेंडली सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आप 5G कनेक्टिविटी, दमदार बैटरी और लंबे समय तक अपडेट सपोर्ट वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, तो ये नए डिवाइस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं।

