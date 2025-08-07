scorecardresearch
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 7, 2025 11:14 IST

NSDL Share Price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयर ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखाई। लिस्ट होने के दूसरे दिन स्टॉक 6.58% की बढ़त के साथ ₹997.65 तक पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को एनएसडीएल ने ₹880 के प्रीमियम पर डेब्यू किया था और ₹936 पर बंद हुआ था, जो इश्यू प्राइस ₹800 से 17% ऊपर था।

दो दिन की ट्रेडिंग में स्टॉक ने कुल 24.7% रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अब ₹20,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटजी डायरेक्टर क्रांति बथिनी ने कहा कि लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर एनएसडीएल में निवेश कर सकते हैं और करेक्शन आने पर इसे और जोड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि जो निवेशक जल्दबाजी से बचना चाहते हैं, वे मौजूदा उछाल के ठंडा पड़ने का इंतजार करें।

मीहता इक्विटीज के प्रशांत टैप्से ने कहा कि जिन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, वे लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करें। जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं पाया, वे मौजूदा वोलैटिलिटी को देखते हुए कीमतों में गिरावट का इंतजार करें।

मास्टर कैपिटल सर्विसेज और लेमोन मार्केट्स डेस्क के एक्सपर्ट ने भी इसी तरह की राय दी है। उनका कहना है कि एनएसडीएल की मजबूत बाजार स्थिति, रेवेन्यू की स्पष्टता और वाजिब वैल्यूएशन इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सही बनाते हैं।

एनएसडीएल की स्थापना 2012 में हुई थी और यह सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स को मैनेज करती है, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, ऑफ-मार्केट ट्रांसफर, प्लेजिंग और कॉर्पोरेट एक्शन जैसी सर्विस प्रदान करती है। इसके क्लाइंट्स में म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शामिल हैं।

आईपीओ के तहत एनएसडीएल ने ₹4,011.60 करोड़ जुटाए थे, जो पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल था। इसे 41.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
