Samsung Galaxy A15-5G और A25-5G 26 दिसंबर को होगा लॉन्च

सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के दोनों फोन नॉक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के साथ आएंगे। यूजर्स को ऑटो ब्लॉकर, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेसी डैशबोर्ड, सैमसंग पास-की और अन्य फीचर्स के साथ अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल भी मिलेगा। कंपनी ने कहा, 'गैलेक्सी A15 5G और गैलेक्सी A25 5G में नॉक्स वॉल्ट चिपसेट दिया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 22, 2023 12:09 IST
Samsung 26 दिसंबर को भारत में अपने लेटेस्ट Galaxy A15 5G और गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है

Samsung 26 दिसंबर को भारत में अपने लेटेस्ट Galaxy A15 5G और गैलेक्सी A25 5G Smartphone लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने खुद लॉन्च इवेंट की जानकारी दी है और दोनों मिड-रेंज फोन के कुछ की-फीचर्स का भी खुलासा किया है। हालांकि, फोन के स्पेसिफिकेशंस पहले ही सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये सैमसंग 5G फोन हाल ही में वियतनाम में अवेलेबल कराए गए थे। सैमसंग ने अपकमिंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन में बेहतर कंटेंट देखने के एक्सपीरियंस के लिए विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें शेक-फ्री फोटो और वीडियो के लिए OIS का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी ने यह भी खुलासा किया गैलेक्सी A25 5G में कई AI-एनेबल्ड फोटो-एडिटिंग फीचर्स होंगे, लेकिन सैमसंग द्वारा अभी तक इसकी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है। चिपसेट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वियतनाम मॉडल में Exynos 1280 SoC दिया गया है। इसका यूज भारतीय मॉडलों में भी किया जा सकता है। हुड के नीचे 5,000mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग गैलेक्सी A14 5G के डिजाइन को लेकर कंपनी ने कहा, 'डिवाइस अपनी सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज के साथ प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। फोन के बैक में वही डिजाइन देखने की उम्मीद है, जो इस साल गैलेक्सी S23 सीरीज में देखने को मिली थी। फोन में विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ सुपर AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है।

सैमसंग का दावा है कि यह फीचर बाहरी कंडीशन में तेज रोशनी के खिलाफ विजिबिलिटी बढ़ाएगा।'कंपनी के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी A15 5G में गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन जैसा ही रियर कैमरा सेटअप होगा। साथ ही आपके वीडियो में ब्लर या डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए VDIS सपोर्ट दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के दोनों फोन नॉक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के साथ आएंगे। यूजर्स को ऑटो ब्लॉकर, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेसी डैशबोर्ड, सैमसंग पास-की और अन्य फीचर्स के साथ अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल भी मिलेगा। कंपनी ने कहा, 'गैलेक्सी A15 5G और गैलेक्सी A25 5G में नॉक्स वॉल्ट चिपसेट दिया जाएगा। यह डेटा के लिए टेम्पर-रेसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो यूजर्स के डिवाइस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। नॉक्स वॉल्ट फिजिकली पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स और सिक्योरिटी-क्रिटिकल कीज को बाकियों से अलग करता है और उन्हें सिक्योर मेमोरी में स्टोर करता है।

Dec 22, 2023