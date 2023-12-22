Toyota ने दुनियाभर से 11.2 लाख गाड़ियां वापस बुलाईं, पढ़िए पूरी खबर

Toyota Motors ने तकनीकी खराबी आने के कारण दुनियाभर में अपनी 11.2 लाख कारों को वापस बुलाया है। इनमें करीब 10 लाख गाड़ियां अमेरिका में चलने वाली हैं। कंपनी के इस रिकॉल में टोयोटा और लेक्सस दोनों के वर्ष 2020 और 2022 के बीच बने मॉडल्स शामिल हैं। इनमें एवलॉन, कैमरी, कोरोला, RAV4, लेक्सस ES250, ES300H, ES350, RX350 हाईलैंडर और सिएना हाइब्रिड शामिल हैं। टोयोटा की ओर से रिकॉल की गई इन गाड़ियों के फ्रंट पैसेंजर सीटों में लगे ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम (OCS) सेंसर से डिफेक्ट बताया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, सेंसर में शॉर्ट सर्किट के कारण एयर बैग एक्सीडेंट की स्थिति में खुल नहीं पाएंगे।

इसके अलावा सेंसर सीट पर बैठे व्यक्ति का वेट निर्धारित करने में असमर्थ हो सकता है और इससे आवश्यकता पड़ने पर एयरबैग नहीं खुलेगा। सेंसर यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि फ्रंट सीट पर कोई छोटा बच्चा बैठा हो तो एयरबैग न खुलें। रिकॉल की गई कारों में डीलर OCS सेंसर की टेस्टिंग करेंगे और यदि कोई खराबी पाई जाती है, तो कंपनी इन्हें कार मालिक से बिना कोई शुल्क लिए बदलेगी। कार निर्माता फरवरी में मालिकों को रिकॉल के बारे में सूचित करना शुरू करने की योजना बना रही है। कार मालिकों को अमेरिका में टोयोटा और लेक्सस दोनों के आधिकारिक सर्विस सेंटर्स पर पहुंचने के लिए भी कहा जा रहा है।