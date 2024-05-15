Realme GT 6T Smartphone 22 मई को होगा लॉन्च, जानिए क्या है इस स्मार्टफोन के फीचर्स

scorecardresearch
रियलमी अपकमिंग स्मार्टफोन में दो स्टोरेज ऑप्शन दे सकती है। इसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और ​​​​​​​12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का ऑप्शन शामिल हो सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 15, 2024 12:57 IST
Realme बजट सेगमेंट में नया 5G स्मार्टफोन 'Realme GT 6T' 22 मई को लॉन्च करने जा रही है
Realme बजट सेगमेंट में नया 5G स्मार्टफोन 'Realme GT 6T' 22 मई को लॉन्च करने जा रही है

Realme बजट सेगमेंट में नया 5G स्मार्टफोन 'Realme GT 6T' 22 मई को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और X हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने कंफॉर्म किया है कि स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर मिलेगा। स्मार्टफोन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिल सकता है। रियलमी GT 6T दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल हो सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹25,000 हो सकती है। इसके अलावा रियलमी ने स्मार्टफोन के किसी अन्य फीचर की जानकारी नहीं दी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसके लगभग सभी फीचर्स लीक हो चुके है। उन्हीं के आधार पर हम इस स्मार्टफोन के बारे में आपको बता रहे हैं।

डिस्प्ले : रियलमी GT 6T स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.78 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल सकता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1600 नीस्ट हो सकती है।

कैमरा : फोटोग्राफी के लिए रियलमी GT 6T के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ LCD फ्लैश मिलेगा। 

फ्रंट/सेल्फी कैमरा: सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल सकता है। 

ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर : परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 पर पर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट मिलेगा। इस प्रोसेसर को गेमिंग के लिए बेहतर माना जाता है।

बैटरी : रियलमी GT 6T स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 5500mAh की बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए फोन 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कंपनी दे सकती है। 

रैम और स्टोरेज : रियलमी अपकमिंग स्मार्टफोन में दो स्टोरेज ऑप्शन दे सकती है। इसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का ऑप्शन शामिल हो सकता है।

