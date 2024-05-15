scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीGoogle I/O Event में Gemini 1.5-Pro और 1.5-Flash हुआ लॉन्च, जानिए इवेंट से जुड़ी खास बातें

Google I/O Event में Gemini 1.5-Pro और 1.5-Flash हुआ लॉन्च, जानिए इवेंट से जुड़ी खास बातें

गूगल का नया फीचर आस्क फोटोज इस गर्मी में शुरू होगा। इसके बाद इसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज भी होंगी। यह फीचर गूगल फोटोज को "मुझे दिखाओ कि मेरी बेटी की स्विमिंग प्रोगेस कैसे हुई" जैसे सवालों के जवाब देने की सुविधा देता है। इसके लिए वह जेमिनी का इस्तेमाल करके फोटो खोजता है और उनका कलेक्शन बनाता है।

BT बाज़ार डेस्क
May 15, 2024
इवेंट में गूगल ने प्रोजेक्ट अस्त्र की घोषणा

Google का एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस 'Google I/O 2024' Event 14 मई को हुआ। इस दौरान कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि Gemini 1.5-Pro को अब ग्लोबल लेवल पर डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इतना ही नहीं कंज्यूमर्स को एडवांस्ड जेमिनी में 1-मिलियन की जगह 2 मिलियन टोकन मिलेंगे। 

गूगल I/O 2024 इवेंट से जुड़ी खास बातें

1. गूगल जेमिनी में आने वाले महीनों में नया लर्निंग कोच जेम लर्न पेश किया जाएगा।

2. मल्टीमॉडल कैपेबिलिटीज वाला जेमिनी नैनो इस साल के अंत में पिक्सेल डिवाइसेज में मिलेगा।

3. गूगल ने नए विजन लैंग्वेज ओपन मॉडल Pali Gemma 2 की घोषणा की, जो अगले महीने जून में आएगा।

4. पिचाई ने एंड्रॉइड पर AI-पावर्ड सर्च और जेमिनी असिस्टेंट की घोषणा की।

5. गूगल वर्कस्पेस में जेमिनी-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे। वर्कस्पेस के लिए जेमिनी-पावर्ड साइडबार की घोषणा की। 

6. गूगल सर्च में अब AI ओवरव्यू के साथ AI-पावर्ड सर्च रिजल्ट मिलेंगे, जो डिटेल्ड रिसर्च ऑफर करेगा।

7. गूगल इमेज, म्यूजिक और वीडियो अपग्रेड के लिए इमेजिन 3 लेकर आया है। इसमें इमेज जनरेशन के लिए स्मॉलर डिटेल्स शामिल हैं।

8. गूगल ने लो लेटेंसी एरियाज के लिए जेमिनी 1.5 फ्लैश लॉन्च किया, जो 1 मिलियन टोकन द्वारा पावर्ड है।

9. जेमिनी 1.5 प्रो को 1 मिलियन टोकन और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट वीडियो के साथ अपडेट किया गया है, जो 35+ लैंग्वेज में अवेलेबल है।

10. जेमिनी 1.5 प्रो को अब ग्लोबल लेवल पर डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। कंज्यूमर्स को एडवांस्ड जेमिनी में 2 मिलियन टोकन मिलेंगे।

11. जेमिनी में अब कनेक्शन और लोगों को ढूंढने का फीचर 'आस्क फोटोज' मिलेगा। गूगल फोटोज के लिए ये नया फीचर लॉन्च किया गया है।

12. गूगल के CEO ने जेमिनी AI के एक नए वर्जन जेमिनी 1.5 प्रो की घोषणा की है।

13. पिचाई ने कहा कि गूगल एक दशक से ज्यादा समय से AI में निवेश कर रहा है। कंपनी को AI में आगे कई अवसर दिखाई दे रहे हैं। 

जेमिनी AI 68 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा

गूगल ने अपने लेटेस्ट AI जेमिनी 1.5 प्रो को डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ड्राइव और जीमेल जैसे वर्कस्पेस ऐप्स के दाहिनी तरफ साइडबार में इंटीग्रेट किया है। इस वर्चुअल असिस्टेंस के पास आपकी सारी सेव की गई डिटेल्स तक पहुंच होगी। इसके अलावा गूगल मीट में जेमिनी AI 68 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा।

गूगल सर्च के लिए जेन AI

गूगल सर्च के लिए जनरेटिव AI को पेश करते हुए सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल सर्च ह्यूमन क्यूरोसिटी के पैमाने पर जनरेटिव AI है। जेमिनी मॉडल को खास तौर पर सर्च और AI ओवरव्यू के लिए तैयार किया गया है।

गूगल का नया जनरेटिव AI वीडियो मॉडल - VEO

गूगल ने अपने जनरेटिव वीडियो AI मॉडल Veo की घोषणा की है। यह मॉडल अलग-अलग सिनेमेटिक स्टाइल में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से 1080p वीडियो बना सकता है, जिसे प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके एडिट किया जा सकता है। यह मॉडल VideoFX प्लेटफॉर्म पर होगा।

फोटोरियलिज्म के लिए इमेजिन 3

इमेजिन 3 एक AI मॉडल है, जो बेहतर फोटोरियलिज्म और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है। गूगल के अनुसार, इसके जरिए कोई व्यक्ति भेड़िए की मूंछों को भी गिन सकेगा। इमेजिन 3 के लिए साइन-अप आज से ImageFX पर शुरू हो रहे हैं और यह जल्द ही डेवलपर्स और एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा। 

गूगल का नया फीचर 'आस्क फोटोज' शुरू होगा

गूगल का नया फीचर आस्क फोटोज इस गर्मी में शुरू होगा। इसके बाद इसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज भी होंगी। यह फीचर गूगल फोटोज को "मुझे दिखाओ कि मेरी बेटी की स्विमिंग प्रोगेस कैसे हुई" जैसे सवालों के जवाब देने की सुविधा देता है। इसके लिए वह जेमिनी का इस्तेमाल करके फोटो खोजता है और उनका कलेक्शन बनाता है।

प्रोजेक्ट अस्त्र की घोषणा

इवेंट में गूगल ने प्रोजेक्ट अस्त्र की घोषणा की। गूगल डीपमाइंड के ​​​​​​CEO ​डेमिस हसाबिस का कहना है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक यूनिवर्सल एजेंट है और यही कारण है कि जेमिनी मल्टीमॉडल होगा। डेमिस ने कहा कि अस्त्र के साथ बातचीत की स्पीड और क्वालिटी नेचुरल लगती है। गूगल का यह इवेंट कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यूज में स्थित शोरलाइन एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया। भारतीय समयानुसार यह इवेंट रात 10.30 बजे से शुरू हुआ था। कंपनी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर इसको लाइवस्ट्रीम किया गया। इससे पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कंपनी इस इवेंट में गूगल पिक्सल फोल्ड 2, वियर OS-5 और गूगल TV लॉन्च कर सकती है, लेकिन गूगल ने यह सब लॉन्च नहीं किया था। गूगल का ये इवेंट हर साल होता है। ​​​​​​कंपनी के​ जेमिनी को पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था। गूगल अपने जेमिनी AI को धीरे-धीरे हर ऐप्लिकेशन तक पहुंचाना चाहती है।

May 15, 2024