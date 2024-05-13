NFO: Bajaj FinServ ने Multi Asset Allocation Fund लॉन्च किया

Bajaj Finserv Asset Management Ltd (बजाज फिनसर्व एएमसी) ने बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लॉन्च की घोषणा की। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निवेशकों को विविध निवेश अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह फंड उच्च लाभांश उपजदेने वाली स्ट्रेटजी के साथ इक्विटी, गतिशील अवधि प्रबंधन के साथ ऋण, कमोडिटी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में एक्सपोजर प्रदान करता है।

advertisement

Also Read: Zomato Q4 परिणाम: शुद्ध लाभ 175 करोड़ रुपये, रेवेन्यु 73% बढ़ा

भारत का पहला मल्टी एसेट फंड

बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ, श्री गणेश मोहन ने कहा, "बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड निवेशकों को एक ही निवेश के ज़रिये कई परिसंपत्ति वर्गों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह भारत का पहला मल्टी एसेट फंड है जो लाभांश देने वाली रणनीति (dividend yield strategy) प्रदान करता है। इस रणनीति का उद्देश्य निवेशकों को स्थिरता देना और उनका विकास करना है। फंड के परिसंपत्ति आवंटन संबंधी निर्णय के लिए आर्थिक कारकों के व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन मेट्रिक्स और निवेशक व्यवहार जिम्मेदार होते हैं। निवेश के लिए हमारे पास एक सोच (INQUBE) है, जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सूचना, मात्रा और व्यवहारिकता के मामले में बढ़त हासिल करने पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य एक सर्वांगीण पोर्टफोलियो पेश करना है जो विभिन्न बाजार परिदृश्यों में नेविगेट कर सके और लगातार रिटर्न दे सके।"

नया फंड ऑफर

इक्विटी मामलों में फंड का प्रबंधन निमेश चंदन एवं सौरभ गुप्ता, फिक्स्ड इन्कम के लिए फंड का प्रबंधन निमेश चंदन एवं सिद्धार्थ चौधरी और कमोडिटी निवेश के लिए फंड का प्रबंधन विनय बाफना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नया फंड ऑफर में शुरुआती सदस्यता 13 मई को प्रारंभ होगी और 27 मई 2024 को बंद हो जाएगी। उसके बाद, सदस्यता के लिए यह ऑफर 6 जून 2024 को या उससे पहले चालू आधार पर खुलेगा।