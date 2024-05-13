Zomato Q4 परिणाम: शुद्ध लाभ 175 करोड़ रुपये, रेवेन्यु 73% बढ़ा

Zomato ने सोमवार को वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए, जिसमें 175 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटिड शुद्ध लाभ सामने आया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 188 करोड़ रुपये के नुकसान से ठीक उलट है। परिचालन से प्राप्त राजस्व 3,562 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 2,056 करोड़ रुपये था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 73% की वृद्धि दर्शाता है। क्रमिक रूप से, लाभ दिसंबर तिमाही में 138 करोड़ रुपये से 27% बढ़ा, जबकि राजस्व में तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 8.3% की वृद्धि हुई।

ऑर्डरों पर प्लेटफॉर्म शुल्क

हालांकि, सभी किराना और खाद्य ऑर्डरों पर प्लेटफॉर्म शुल्क लागू करने के बाद, कंपनी का योगदान मार्जिन, जो कि लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण माप है, एक वर्ष पहले के 5.8% की तुलना में बढ़कर 7.5% हो गया। सकल ऑर्डर मूल्य (जीओवी), जो इसके मुख्य खाद्य वितरण व्यवसाय में दिए गए सभी ऑर्डरों के कुल मूल्य को दर्शाता है, में 28% की वृद्धि हुई। ज़ोमैटो के त्वरित वाणिज्य प्रभाग, ब्लिंकिट ने मार्च में समाप्त तिमाही में सकारात्मक समायोजित EBITDA हासिल किया।