वरुण बेवरेजेज के शेयरों में 4% की गिरावट
26 फरवरी 2024 को शेयर ने 1560.30 रुपये का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। तकनीकी रूप से, वरुण बेवरेजेज का RSI 51.8 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। वरुण बेवरेजेज के शेयर 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन से ऊपर हैं, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं।
पेप्सिको बॉटलर द्वारा मार्च 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट करने के बाद वरुण बेवरेजेज के शेयरों में आज 4% की गिरावट आई। दोपहर के सत्र में FMCG स्टॉक 1463.60 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.98% गिरकर 1404.95 रुपये पर आ गया। बीएसई पर फर्म के कुल 3.04 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 44.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। फर्म का मार्केट कैप घटकर 1.86 लाख करोड़ रुपये रह गया। दो साल में स्टॉक में 291% और तीन साल में 556% की उछाल आई है। 26 फरवरी 2024 को शेयर ने 1560.30 रुपये का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।
Varun Beverages
तकनीकी रूप से, Varun Beverages का RSI 51.8 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। वरुण बेवरेजेज के शेयर 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन से ऊपर हैं, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं। कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग में बताया कि पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ बढ़कर 547.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 438.95 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय 11.2% बढ़कर 4,397.9 करोड़ रुपये हो गई।
Varun Beverages एक पेय पदार्थ कंपनी है। यह पेप्सिको की फ्रेंचाइजी संचालित करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (CSD) की एक श्रृंखला का उत्पादन और वितरण करती है, साथ ही गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थों (NCB) का एक बड़ा चयन भी करती है, जिसमें पेप्सिको के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क के तहत बेचे जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर भी शामिल हैं।