Realme 12X 5G फोन अब 2 अप्रैल को होगा लॉन्च

Realme भारत में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Realme 12 Pro सीरीज़, फिर Realme 12 सीरीज़, फिर Narzo 70 Pro 5G के लॉन्च के बाद, कंपनी अब भारत में Realme 12X 5G स्मार्टफोन की घोषणा करने के लिए तैयार है। Realme 12X 5G के बारे में कई विवरण सामने आए हैं - जिनमें से अधिकांश की पुष्टि Realme ने स्वयं की है। यह पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि Realme 12X 5G में 5,000 एमएएच की बैटरी होगी, और यह 45W SuperVOOC चार्ज के लिए सपोर्ट के साथ आएगा, जो कंपनी के अनुसार 30 मिनट में फोन को 0-50 प्रतिशत तक चार्ज करने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह भी होगा कि Realme 12X 5G में अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे तेज़ चार्जिंग सपोर्ट होगा। स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करने की भी पुष्टि की गई है। Realme ने यह भी खुलासा किया है कि Realme 12X 5G में सेगमेंट में "सबसे चमकदार 120 हर्ट्ज डिस्प्ले", "सबसे तेज़ 6nm 5G चिपसेट" की सुविधा होगी, और यह डुअल स्पीकर सपोर्ट देने वाला सेगमेंट का एकमात्र स्मार्टफोन होगा।

advertisement

Also Read: iQOO Z9 5G: कैसा है ये फोन?

Realme 12X 5G भी "उन्नत VC कूलिंग तकनीक" के साथ आने के लिए तैयार है, जो कंपनी के अनुसार एंट्री-लेवल सेगमेंट में पहली बार होगा। स्मार्टफोन डायनामिक बटन और एयर जेस्चर फीचर जैसी सुविधाओं के साथ भी आएगा जो हाल ही में Realme Narzo 70 Pro 5G पर शुरू किया गया था। विचार करें कि Realme फोन को एंट्री-लेवल के रूप में संदर्भित कर रहा है, और पिछले साल के Realme 11X 5G की कीमत को भी ध्यान में रखते हुए - जिसे भारत में 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था - Realme 12X 5G भी हो सकता है समान कीमत होने की उम्मीद है। Realme 12 Pro सीरीज के लॉन्च के बाद से कंपनी हर सेगमेंट में अपने फ्लैगशिप फोन के वेरिएंट पर काम करती नजर आ रही है। Narzo 70 Pro 5G को छोड़कर, कंपनी इस साल जो भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, उनका डिज़ाइन बहुत समान है। Realme 12X 5G का डिज़ाइन संभवतः प्रीमियम 12 Pro+ 5G के समान नहीं हो सकता है, लेकिन फोन के बीच में मेटल स्पाइन वाला कैमरा मॉड्यूल बहुत समान दिखता है। टीज़र से यह भी पता चलता है कि Realme 12X 5G में एक फ्लैट डिज़ाइन और एक गोलाकार ट्रिपल-कैमरा मॉड्यूल होगा।