iQOO Z9 5G: कैसा है ये फोन?

iQOO ने भारत में लगभग 20,000 रुपये की कीमत पर एक नया Z9 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नया iQOO Z9 5G इस संबंध में अलग नहीं दिखता है। इसकी कीमत 19,999 रुपये है और यहां मेरी पहली छाप है।

iQOO Z9 5G: डिज़ाइन

iQOO Z9 के साथ कंपनी फैंसी लुक के साथ नहीं आई। इसके बजाय, इसने एक सामान्य डिज़ाइन का विकल्प चुना है। मेरे कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि यह दिखने में एक बजट फोन हो सकता है, लेकिन, मेरी राय में, डिज़ाइन ठीक है। फोन के फील या डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है और जो लोग हल्का लुक पसंद करते हैं उन्हें ब्लू कलर मॉडल पसंद आएगा। कोई ब्रश्ड ग्रीन वेरिएंट भी देख सकता है। यह काफी चमकीला है और नीले रंग की तुलना में अधिक आकर्षक दिखता है।

इसकी बनावट प्लास्टिक से बनी है, जो बताती है कि यह हल्का क्यों है। बैक पैनल पर चमकदार फिनिश है, लेकिन डिवाइस टेबल या हाथ से फिसलता नहीं है। फॉर्म फैक्टर बहुत मोटा नहीं है और कोई भी इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। बटन भी ठीक से स्थित हैं और मुझे स्पर्श प्रतिक्रिया के साथ भी कोई समस्या नहीं हुई।

iQOO Z9 5G: डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा

कीमत के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, हालांकि अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी नहीं है। iQOO Z9 में 8-बिट स्क्रीन है जिसका आकार 6.67-इंच है। पैनल FHD+ AMOLED है और इसमें 1,800nits की पीक ब्राइटनेस के अलावा 60Hz-120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। पैनल ड्रैगनट्रेल स्टार 2 प्लस ग्लास द्वारा संरक्षित है।

iQOO Z9 5G मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 SoC द्वारा संचालित है। हालाँकि मैं अभी डिवाइस का परीक्षण कर रहा हूँ, मैं अभी तक वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन संबंधी फीडबैक नहीं दे सकता हूँ। हालाँकि, बेंचमार्क स्कोर से संकेत मिलता है कि इसका प्रदर्शन इसकी कीमत सीमा में अन्य उपकरणों के बराबर है। साथ ही, चिपसेट सामान्य कार्यों में भी स्मूथ परफॉर्मेंस देने में काफी सक्षम है। इसके गेमिंग प्रदर्शन और अन्य चीजों के बारे में जानने के लिए आप इंडिया टुडे वेबसाइट पर बने रह सकते हैं क्योंकि हमारी विस्तृत समीक्षा जल्द ही सामने आएगी। फोन UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम से लैस है, जो आपको ज्यादातर निचले मिड-रेंज सेगमेंट के कई फोन में मिलता है। हालाँकि, मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि स्मार्टफोन कंपनियां तेज पढ़ने और लिखने की गति के लिए यूएफएस 3.1 संस्करण (20,000 रुपये की रेंज में) पेश करना शुरू कर दें।

शुक्र है, नया iQOO Z9 नवीनतम एंड्रॉइड 14 ओएस पर चलता है, बाजार में मौजूद कुछ फोन के विपरीत जो पुराने ओएस पर काम कर रहे हैं। iQOO दो साल के एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड और तीन साल के सुरक्षा अपडेट की पेशकश करने का वादा कर रहा है। नए iQOO फ़ोन के साथ, आपको डिवाइस पर कुछ मात्रा में ब्लोटवेयर मिलते हैं, लेकिन अधिकांश तृतीय-पक्ष ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी Sony IMX882 सेंसर शामिल है, जो अपने प्राइस रेंज में काफी सक्षम कैमरा है। मैक्रो शॉट्स के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी है। सेल्फी के लिए कंपनी ने फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल किया है। कैमरे के प्रदर्शन और बाकी सभी चीजों का परीक्षण किया जा रहा है और आप स्मार्टफोन के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं।

iQOO Z9 5G त्वरित समीक्षा: निष्कर्ष

iQOO Z9 5G की कीमत 19,999 रुपये है और तथ्य यह है कि इसे प्रभावी रूप से 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिससे डील अच्छी लगती है। यह डिवाइस काफी आशाजनक दिखता है और हरफनमौला अनुभव देने में सक्षम है। जो लोग अमेज़न पर एक्सचेंज ऑफर भी चुनते हैं, वे हैंडसेट को बहुत कम कीमत पर खरीद पाएंगे, जिससे खरीदारी सार्थक हो जाएगी।