iPhone 15 सीरीज की Pre-Booking आज से शुरू, 22 सितंबर से स्टोर पर मिलेगा आईफ़ोन

आईफोन-15 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। आईफोन-15 और 15 प्लस में A16 बायोनिक चिप दी गई है। वहीं आईफोन-15 प्रो और प्रो मैक्स में A17 प्रो चिप मिलेगी। प्रो मॉडल्स की बॉडी में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 09:09 IST
iPhone 15 सीरीज की Pre-Booking आज से शुरू

iPhone 15 सीरीज सहित कई अन्य डिवाइस को बाज़ार में लॉन्च कर दिया गया है। आईफ़ोन सहित अन्य डिवाइस लॉन्च होते ही बाज़ार में तहलका मच चुका है। कई लोग इस फ़ोन को खरीदने और देखने के लिए कई महीनो से इंतजार कर रहे थे। हाई टेक टेक्नोलॉजी सहित कई अपडेट वर्जन के साथ इस फ़ोन को बाजार में लाया गया है।

Also Read: BT EXCLUSIVE: भारतीयों को 41,193 रुपये महंगा क्यों मिल रहा है iPhone 15 Pro?

आईफोन 15 सीरीज की प्री-बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। 22 सितंबर से स्मार्टफोन की ये सीरीज एप्पल के ऑफिशियल स्टोर और वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। कंपनी ने 12 सितंबर को अपने वंडरलस्ट इवेंट में 79,990 रुपए की शुरुआती कीमत में आईफोन 15 सीरीज को लॉन्च किया था। कंपनी ने वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश की है। एप्पल ने पहली बार चार्जिंग के लिए टाइप-C पोर्ट दिया है। इस बार आईफोन-15 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। आईफोन-15 और 15 प्लस में A16 बायोनिक चिप दी गई है। वहीं आईफोन-15 प्रो और प्रो मैक्स में A17 प्रो चिप मिलेगी। प्रो मॉडल्स की बॉडी में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है।

आईफोन 15 सीरीज की प्री-बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से शुरू होगी

