Newsटेक्नोलॉजीPoco X6 Series का Teaser जारी, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग

Poco X6 Series का Teaser जारी, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग

पोको X6 प्रो में 90W फास्ट चार्जिंग टेक्नीक के साथ 5,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। जबकि पोको X6 में 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,100mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। पोको X6 और पोको X6 प्रो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 बेस्ड हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 30, 2023 14:38 IST
Poco ने अपनी पापुलर X Series के नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन्स का टीजर जारी किया है
Xiaomi के सब ब्रांड Poco ने अपनी पापुलर X Series के नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन्स का टीजर जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट किए हैं। इन ऑफिशियल पोस्ट में कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हार्दिक पंड्या नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने खुलासा किया है कि ये फोन लेटेस्ट मीडियाटेक डाइमेंशन 8300-अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आएंगे। पोको X6 सीरीज में कंपनी पोको X6 और पोको X6 प्रो जैसे स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। हालांकि, लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है X6 सीरीज नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में पेश हो सकती है। इन दोनों डिवाइस की सर्टिफिकेशन वेबसाइट और स्पेसिफिकेशन से जुड़े लीक में सामने आ चुके हैं। पोको X6 सीरीज के दोनों डिवाइस में कंपनी 6.67-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली OLED स्क्रीन दे सकती है। इसमें 12-बिट कलर, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स ब्राइटनेस मिल सकती है। डेटा स्टोरेज के लिए दोनों फोन में 16GB तक की LPDDR5X रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है।

पोको X6 Pro मॉडल में रियर पैनल पर OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी और 2MP का अन्य लेंस लगाया जा सकता है। जबकि पोको X6 में भी OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा सकता है, जो 64MP के प्राइमरी, 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 2MP के मैक्रो सेंसर से लैस हो सकता है। वहीं, दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। पोको X6 प्रो में 90W फास्ट चार्जिंग टेक्नीक के साथ 5,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। जबकि पोको X6 में 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,100mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। पोको X6 और पोको X6 प्रो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 बेस्ड हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

