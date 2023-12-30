Deepika Padukone बनीं Hyundai की Brand Ambassador

Hyundai Motor India Limited ने बॉलीवुड एक्ट्रेस Deepika Padukone को अपना Brand Ambassador बनाया है। दीपिका बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन हैं। 58 साल के शाहरुख हुंडई 25 साल से भी ज्यादा समय से दक्षिण कोरियाई ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी ने हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पंड्या को नई लॉन्च की गई माइक्रो SUV एक्सटर के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया था। दीपिका कंपनी की अपकमिंग मिडसाइज SUV हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करेंगी। कार का लॉन्चिंग इवेंट 16 जनवरी 2024 को होगा। HMILने कहा, 'हम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और ग्लोबल इंडियन आइकन दीपिका पदुकोण को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल करके रोमांचित हैं। उनका मेग्नेटिक चार्म और चुंबकीय आकर्षण और शानदार करियर हुंडई मोटर इंडिया के युवा और डायनामिक ब्रांड के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

''हमारा मानना ​​है कि यह कोलेबोरेशन मार्केट में हमारे ब्रांड की प्रजेंस को बढ़ाएगा। इससे हमारे साथ एनर्जेटिक और फॉर्वर्ड थिंकिंग ऑडियंस जुड़ेगी। दीपिका के साथ मिलकर हम एक ऐसा नया इकोसिस्टम बनाएंगे, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोटिव इंथुसियासि्टक लोगों को इंस्पायर करेगी। इस मौके पर दीपिका पादुकोण ने कहा, 'ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ना सम्मान की बात है, जिसके पास वाहनों को तैयार करने की एक रिच हैरिटेज है जो न सिर्फ समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, बल्कि परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए स्टैंडर्ड भी स्टेब्लिश किए हैं। इससे भी अधिक रोमांचकारी बात यह है कि ऑटोमोटिव उद्योग में समावेशिता के लिए हुंडई की प्रतिबद्धता, जो सदियों से पुरुष-प्रधान रही है।