Newsशेयर बाज़ारTata Motors share analysis: 2024 में भी पैसा होगा डबल?

Tata Motors share analysis: 2024 में भी पैसा होगा डबल?

इस स्टॉक में शानदार तेजी के बीच ब्रोकरेज और मार्केट एक्सपर्ट की ओर से स्टॉक को लेकर बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Dec 29, 2023 17:45 IST
टाटा मोटर्स Nifty50 का एकलौता स्टॉक बनकर उभरा है जिसने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है
Tata Motors के शेयर में साल 2024 में भी तूफानी तेजी जारी रहेगी? किस लेवल पर टाटा मोटर के शेयर में खरीदारी की जा सकती है? आइये इसका जवाब जानते हैं। 30 दिसंबर 2022 को टाटा मोटर का शेयर 388 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और एक साल बाद 29 दिसंबर 2023 को इस स्टॉक ने 803 के लेवल को छूआ है। टाटा मोटर्स Nifty50 का एकलौता स्टॉक बनकर उभरा है जिसने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। स्टॉक में तेजी के साथ टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। अगर इसमें Tata Motor DVR के भी मार्केट कैप को जोड़ दिया जाए तो ये 3 लाख करोड़ के पार पहुंच जाता है। इस स्टॉक में शानदार तेजी के बीच ब्रोकरेज और मार्केट एक्सपर्ट की ओर से स्टॉक को लेकर बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में बिजनेस टुडे बाजार ने बात की Investmentor के जय पटेल से। उनका कहना है कि डेढ महीने में ये स्टॉक 880 के लेवल पर जा सकता है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया की क्वार्टर 3 के सेल्स के शानदार नंबर के बाद स्टॉक में एक बार फिर तेजी आ सकती है। उन्होंने स्टॉक को HOLD की सलाह दी है और BUY ON DIPS में खरीदारी करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि टाटा ग्रुप की कंपनी ने हर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए। साथ ही JLR की लगातार बढ़ती आर्डर बुक से भी कंपनी को फायदा मिला है। हालांकि जय पटेल का कहना है कि टेक्निकल इंडिकेटर RSI के हिसाब से ये स्टॉक Overbought की स्थिति है।

Also Read: नए ऑर्डर मिलने से Kalpataru Projects के शेयर 11% उछलकर एक साल के उच्चतम स्तर पर

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात की उनका कहना है कि 750-760 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदारी का सबसे बेहतरीन मौका होगा। उनका कहना है कि जिन निवेशकों को प्रॉफिट बुक करना है तो 810 के लेवल पर किया जा सकता है। साथ उनका कहना है कि साल 2024 में  ये स्टॉक 1200 के लेवल को भी टच कर सकता है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि रिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स (RSI ) 80 के ऊपर है यानि Overbought की स्थिति है। यहां तक के CLSA ने भी 841 का टारगेट टाटा मोटर्स को दिया है। इसके मायने ये हुए कि ब्रोकरेज और मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक पर आगे के लिए भी बुलिश हैं।  

डिस्क्लेमर: हमारी और से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 29, 2023