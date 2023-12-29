नए ऑर्डर मिलने से Kalpataru Projects के शेयर 11% उछलकर एक साल के उच्चतम स्तर पर

3,244 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल करने पर Kalpataru Projects International Limited (KPIL) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई। स्टॉक 10.76% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 729.55 रुपये पर पहुंच गया।nकंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, "केपीआईएल ने अपने संयुक्त उद्यमों और अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों के साथ 3,244 करोड़ रुपये के पुरस्कारों के नए ऑर्डर/अधिसूचना हासिल की है।"ये नए ऑर्डर इमारतों और कारखानों (बी एंड एफ) व्यवसाय में हैं; भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना का डिजाइन और निर्माण; और विदेशी बाजारों से पारेषण और वितरण (टी एंड डी) व्यवसाय। केपीआईएल के एमडी और सीईओ मनीष मोहनोट ने कहा, "भूमिगत मेट्रो रेल सुरंग परियोजना में हमारा प्रवेश टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डिजाइन और निर्माण के आधार पर, एक प्रतिष्ठित डेवलपर से हमारे बी एंड एफ व्यवसाय में हमारी अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर जीत है।" दक्षिण भारत में एक बड़ी आवासीय भवन परियोजना इस क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति को और मजबूत करती है।"उन्होंने कहा, हमारा YTD (वर्ष-दर-तारीख) FY24 ऑर्डर प्रवाह अब 17,685 करोड़ रुपये है, जो निरंतर भविष्य की वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

काउंटर 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150- और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से अधिक पर कारोबार कर रहा था। काउंटर का 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 67.45 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 21.27 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 1.96 है। काउंटर पर समर्थन 710 रुपये पर देखा जा सकता है, इसके बाद 690 रुपये और 680 रुपये का स्तर देखा जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल ने कहा, "आने वाले दिनों में 750-785 रुपये के उच्च लक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। निकट अवधि का समर्थन लगभग 690 रुपये पर बना हुआ है, जिसके नीचे पूर्वाग्रह थोड़ा कमजोर हो सकता है। "डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 750 रुपये के स्तर पर प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। समर्थन 710 रुपये पर होगा।" टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "दैनिक चार्ट पर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत 768 रुपये पर अगले प्रतिरोध के साथ तेजी है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 680 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने पर निकट अवधि में 600 रुपये तक पहुंच सकता है। "सितंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटरों की 41.07 फीसदी हिस्सेदारी थी।