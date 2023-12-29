Google कर सकता है 30,000 कर्मचारियों की छंटनी, Operating Efficiency इसकी वजह !

Google जेमिनी और गूगल बार्ड जैसी घोषणाओं के साथ AI प्रगति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि कंपनी इसे आंतरिक रूप से लागू करने की भी योजना बना रही है, जिससे वास्तव में लोगों को सबसे ज्यादा डर लग सकता है। एआई मानव नौकरियों को छीन लेगा। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, Google जल्द ही अपने विज्ञापन बिक्री प्रभाग में 30,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है। अमेरिका में प्रमुख खातों के विज्ञापन बिक्री के प्रमुख सीन डाउनी ने कथित तौर पर एक बैठक में खुलासा किया कि Google अपनी विज्ञापन बिक्री टीम को फिर से संगठित करने की योजना बना रहा है, लेकिन उन्होंने किसी छंटनी का उल्लेख नहीं किया। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि एआई परिचालन के मोर्चे पर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए तैयार है जिससे नौकरियों में कटौती हो सकती है। पुनर्गठन मुख्य रूप से विज्ञापन बिक्री टीम को प्रभावित करने वाला है क्योंकि Google परिचालन दक्षता के लिए एआई का लाभ उठाने के लाभों की खोज कर रहा है। विशेष रूप से, इस साल मई में, Google ने नए AI-संचालित विज्ञापनों की घोषणा की थी, जो "Google विज्ञापनों के भीतर प्राकृतिक भाषा में बातचीत का अनुभव प्रदान करते हैं, जो अभियान निर्माण को तेजी से शुरू करने और खोज विज्ञापनों को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" Google ने कहा कि उसका नया AI आपकी वेबसाइट को स्कैन कर सकता है और "प्रासंगिक और प्रभावी कीवर्ड, हेडलाइंस, विवरण, चित्र और अन्य संपत्तियां उत्पन्न कर सकता है", जिससे Google विज्ञापन चैटबॉट एक भाग डिजाइनर और एक भाग बिक्री विशेषज्ञ बन जाएगा।

Google की ग्राहक सेवा सेवा में AI को शामिल करने का सीधा असर मानव-केंद्रित नौकरियों पर पड़ने वाला है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि Google "अपने कार्यबल को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रहा है, जिसमें प्रमुख विज्ञापनदाताओं के साथ साझेदारी की देखरेख करने वाले अपने बड़े-खाता बिक्री प्रभाग में कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने के लिए संभावित छंटनी भी शामिल है।" यह पता चला है कि Google के नए AI टूल की स्वचालित उत्पादकता के प्रभाव में रिक्तियों को बदला जा रहा है। गूगल ने साल 2023 की शुरुआत में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इन छंटनी के बारे में बात करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, ''यह किसी भी संगठन के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है। Google में, हमने 25 वर्षों में किसी तुलनीय मोड़ का सामना नहीं किया है। हमने माना कि यदि हमने कार्रवाई नहीं की होती, तो आगे चलकर इसके और भी प्रतिकूल परिणाम होते। यह कंपनी पर एक महत्वपूर्ण बोझ के रूप में बना रहेगा, विशेष रूप से इस वर्ष हमने जो वैश्विक बदलाव देखे हैं, उनके बीच।”