टेक्नोलॉजी की दुनिया में Reliance Jio का एक और कदम , 'Bharat GPT' लेकर आएगी रिलायंस जियो

आकाश अंबानी ने बताया कि कपंनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में AI को एक वर्टिकल के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए AI का मतलब आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ ऑल इनक्लूडेड यानी सब कुछ एक साथ करने वाला भी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 29, 2023 14:18 IST

Reliance Jio Chat GPT के जैसा 'Bharat GPT' लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए IIT Bombay के साथ मिलकर काम भी शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी जियो इंफोकॉम के चेयरमैन Akash Ambani ने IIT बॉम्बे के एनुअल टेक-फेस्ट में अपने संबोधन के दौरान दी। आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी चैट-जीपीटी और जनरेटिव AI जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इंस्पायर है। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक इन्हीं एप्लीकेशंस का होने वाला है। अंबानी ने बताया कि टेलीविजन के लिए जियो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा रिलायंस जियो कॉमर्स, कम्युनिकेशन और डिवाइसेज जैसे अलग-अलग सेक्टर्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Also Read: Gujarat में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी Tesla, Elon Musk भी भारत आएंगे

आकाश अंबानी ने बताया कि कपंनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में AI को एक वर्टिकल के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए AI का मतलब आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ ऑल इनक्लूडेड यानी सब कुछ एक साथ करने वाला भी है।' कंपनी ने इसी साल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च की थी। तब ये सर्विस 8 शहरों- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शुरू की गई थी। जियो ने एयर फाइबर के इंस्टॉलेशन के लिए 1000 रुपए की फीस रखी थी।

