NewsकारोबारGujarat में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी Tesla, Elon Musk भी भारत आएंगे

Gujarat में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी Tesla, Elon Musk भी भारत आएंगे

हाल ही में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर Piyush Goyal ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटी विजिट की थी। हालांकि, इस दौरान कंपनी के मालिक एलन मस्क मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक X पोस्ट में लिखा- 'आपका टेस्ला में आना सम्मान की बात है! आज कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं फ्यूचर डेट में मीटिंग की आशा रखता हूं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 29, 2023 13:09 IST

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली Elon Musk की कंपनी Tesla Ink Gujarat में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात की अनाउंसमेंट जनवरी 2024 में Vibrant Gujarat Global Summit में होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में टेस्ला प्लांट लगाने का ऐलान कंपनी के CEO एलन मस्क की मौजूदगी में होगा। अमेरिका की इस EV कंपनी को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को इंपोर्ट करने और दो साल की अवधि के भीतर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा। रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बिजनेस एनवायरमेंट ने इसे टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पसंदीदा लोकेशन बना दिया है। राज्य सरकार ने प्लांट की लोकेशन के लिए साणंद, धोलेरा और बेचराजी को ऑप्शन के रूप में पेश किया है। टेस्ला का टारगेट गुजरात प्लांट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों डिमांड को पूरा करना है। भारत के लिए टेस्ला के प्लान के बारे में खबरें लंबे समय से चल रही हैं। जिनमें से कई खबरों में अमेरिकी ऑटोमेकर की रियायतों की मांग और देश में टेस्ला के ऑपरेशन के लिए रेगुलेटरी नियमों को कम करने का खुलासा किया गया है।

इस बीच, शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने पिछले महीने बिजनेस टुडे को बताया था कि टेस्ला को लगभग 15-20% की रियायती इंपोर्ट ड्यूटी पर फुली बिल्ट यानी पूरी तरह से बनी हुई कारों को इंपोर्ट करने की अनुमति दी जा सकती है, जो ऐसे इंपोर्ट पर मौजूदा 100% से काफी कम है। यह टेस्ला द्वारा भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर निर्भर होगा। अधिकारियों ने कहा था कि अगर टेस्ला शर्त पूरी करने में विफल रहती है, तो भारत कंपनी से संपूर्ण शुल्क लाभ वसूलने के लिए कदम उठाएगा। टाटा मोटर्स और M&M जैसे भारतीय ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने सवाल किया कि टेस्ला को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना चाहिए। गुजरात में पहले से ही मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और MG जैसी अन्य ऑटो कंपनियां के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। बीते दिनों एलन मस्क ने भी कहा था कि वो अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला भारत में नए प्लांट के लिए शुरुआत में लगभग 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 16,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है। उनकी भारत से 15 बिलियन डॉलर, यानी करीब 1.2 लाख करोड़ तक के ऑटो पार्ट्स खरीदने की भी योजना है। कंपनी लागत कम करने के लिए भारत में कुछ बैटरियां बनाने पर विचार कर रही है। हाल ही में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टरPiyush Goyal ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटी विजिट की थी। हालांकि, इस दौरान कंपनी के मालिक एलन मस्क मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक X पोस्ट में लिखा- 'आपका टेस्ला में आना सम्मान की बात है! आज कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं फ्यूचर डेट में मीटिंग की आशा रखता हूं।'पीयूष गोयल ने तस्वीरें शेयर करते हुए X पर लिखा था- 'प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को सीनियर पोजिशन पर काम करते हुए और टेस्ला की रिमार्केबल जर्नी में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई।' गोयल ने कहा- 'एलन मस्क की मैग्नेटिक प्रेजेंस को मिस किया और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

