PM on Deepfake: PM ने भी किया अपने एक 'वीडियो' का जिक्र

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर किसी भी तस्वीर, वीडियो और ऑडियो को मैनिपुलेट या छेड़छाड़ करके बिल्कुल अलग बनाया जा सकता है। बीते दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स का प्रयोग करके जब अभिनेत्री Rashmika Mandanna का डीपफेक (Deepfake) वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया था अब ऐसे ही कईं वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब खुद PM Modi ने भी डीपफेक को लेकर गहरी चिंता जताई है और कहा कि डीपफेक समाज में बड़ी अशांति पैदा कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि लाइन से हटकर एक लाइन भी हंगामा खड़ा कर सकती है। उन्होंने कहा कि जेनरेटिव एआई के माध्यम से तैयार तस्वीरों या वीडियोज में एक स्पष्ट डिस्क्लेमर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि यह डीपफेक का उपयोग करके बनाया गया है। पीएम मोदी ने डीपफेक को भारतीय प्रणाली के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि डीपफेक समाज में अराजकता पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को और मीडिया को डीपफेक से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम ने कहा, 'मैंने अपना एक एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबा कर रहा हूं और यह बहुत वास्तविक लग रहा था जबकि मैंने बचपन से गरबा नहीं खेला है।

advertisement

Also Read: BharatPe Case: न्यूयॉर्क जा रहे अश्नीर ग्रोवर, पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया

बीते महीने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का गरबा डांस बताकर एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जैसा दिख रहा एक व्यक्ति कुछ महिलाओं के साथ गरबा करता नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह नवरात्र में गरबा खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है। इस दावे के साथ यह वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है। आजतक ने अपनी जांच में पाया कि ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि उनके जैसे दिखने वाले एक एक्टर विकास महंते का है। कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद टाइगर-3 से कटरीना कैप की फेक फोटोज और अब सारा तेंदुलकर-शुभमन गिल की फोटो को मॉर्फ करके वायरल किया गया। पहले भी डीपफेक का प्रयोग होते रहा है लेकिन एआई के आने के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है।