BharatPe Case: न्यूयॉर्क जा रहे अश्नीर ग्रोवर, पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया

BharatPe के सह-संस्थापक Ashneer Grover और उनकी पत्नी Madhuri Jain को कथित तौर पर लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी होने के बाद गुरुवार को Indira Gandhi International Airport पर रोक दिया गया । यह सर्कुलर Delhi Police की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के अनुरोध पर जारी किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने शुक्रवार को बताया कि ये दोनों New York जाने की फिराक में थे।आर्थिक अपराध शाखा ने धन के कथित दुरुपयोग और भारतपे चलाने वाली Resilient Innovations Private Limited (आरआईपीएल) को 81 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दंपति और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ जून में प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले, भारतपे ने 2022 में ईओडब्ल्यू में गबन, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात सहित 17 आरोपों का उल्लेख करते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। दोषी साबित होने पर ग्रोवर दम्पति को दस साल तक की कैद हो सकती है।

ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला कि अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार ने भारतपे से पैसे निकालने के लिए पिछली तारीख में चालान बनाए। इसमें पाया गया कि भारतपे के सह-संस्थापक ग्रोवर के परिवार से जुड़ी भर्ती फर्मों के चालान में बैंक खाता नंबर दिए गए थे जो जारी होने की तारीख के बाद बनाए गए थे।मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, "इन कंपनियों की स्थापना की गई थी और उनके बैंक खाते केवल धन की हेराफेरी और कथित व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खोले गए थे।" भारतपे द्वारा लाए गए एक मुकदमे में कहा गया है कि ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने आठ ऐसे विक्रेताओं को कुल 7.6 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी, जिन्होंने किसी भी कर्मचारी की भर्ती में कंपनी की सहायता नहीं की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सभी आठ एचआर फर्मों के पंजीकृत पते माधुरी जैन, सुरेश जैन [माधुरी (जैन) ग्रोवर के पिता] और श्वेतांक जैन (माधुरी जैन के भाई) के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के हैं। इसमें कहा गया है, "इन सभी आठ कथित फर्मों में लगभग 7.60 करोड़ रुपये जमा पाए गए, लगभग सभी क्रेडिट प्रविष्टियां शिकायतकर्ता कंपनी आरआईपीएल से आई थीं।"