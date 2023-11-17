Fedbank Financial Services का IPO 22 नवंबर को खुलेगा

Fedbank Financial Services का आईपीओ बुधवार यानि 22 नवंबर को बोली के लिए खुलेगा। कंपनी 107 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 133-140 रुपये प्रति शेयर की रेंज में अपने शेयर पेश कर रही है। ये आईपीओ गुरुवार, 24 नवंबर को समाप्त होगा। एंकर बुक मंगलवार, 21 नवंबर को खुलेगी। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो गोल्ड लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी पर लोन (एलएपी) और बिजनेस लोन सेवाएं प्रदान करती है। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रेश इश्यू के जरिए 600 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इसके प्रमोटर द फेडरल बैंक और एक शेयरधारक ट्रू नॉर्थ फंड मिलकर ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) मार्ग के माध्यम से 3,51,61,723 इक्विटी शेयर बेचेंगे। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, कंपनी आईपीओ रूट के जरिए 1,092.26 रुपये जुटा सकती है।

advertisement

Also Read: 'Voice of Global South Summit' का PM Modi आज करेंगे उद्घाटन

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के 31 मार्च, 2023 तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान सहित भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के साथ 575 शाखाओं के माध्यम से भारत में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 191 जिलों में ऑफिस हैं। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने पात्र शेयरधारकों के लिए 10 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित किए हैं, जिन्हें आईपीओ के दौरान प्रति शेयर 10 रुपये की छूट मिलेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बीएनपी पारिबा, इक्विरस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।