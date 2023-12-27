scorecardresearch
PM Modi के YouTube Channel पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुए पूरे

PM मोदी भले ही 2007 में यूट्यूब पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने पहला वीडियो 4 साल बाद 18 मार्च 2011 में अपलोड किया था। ये वीडियो गुजरात बजट 2011-12 का था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 27, 2023 11:07 IST
PM Modi के YouTube Channel में सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हो गई है

PM Modi के YouTube Channel में सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हो गई है। आसान शब्दों में समझें तो PM मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ लोग जुड़े गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स के बीच यह मुकाम हासिल करने वाला पहला चैनल बन गया है। प्रधानमंत्री के चैनल में अबतक 23,403 वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, जिन वीडियोज में अब तक 450 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर 6.44 मिलियन (0.64 करोड़) सब्सक्राइबर्स के साथ ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का यूट्यूब चैनल है, जो प्रधानमंत्री मोदी से काफी पीछे हैं। मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले ग्लोबल लीडर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनके 41.2 लाख सब्सक्राइबर हैं।

इसके बाद चौथे नंबर पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो और 11 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ पांचवे नंबर पर जेलेंस्की राष्ट्रपति चैनल है। वहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 6वें नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर सरकार से जुड़ी स्कीम और स्पीच के वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह जुड़ते हैं तो उसे भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारत सहित दुनिया में जहां भी किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। PM मोदी भले ही 2007 में यूट्यूब पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने पहला वीडियो 4 साल बाद 18 मार्च 2011 में अपलोड किया था। ये वीडियो गुजरात बजट 2011-12 का था। यूट्यूब के अलावा अन्य सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी काफी एक्टिव रहते हैं। X पर उनके 94 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं, इंस्टाग्राम में उनके 82 मिलियन से ज्यादा और फेसबुक पर 48 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

