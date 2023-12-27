MeitY की दूसरी एडवाइजरी, IT नियमों का पालन करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पढ़िए पूरी खबर

Deepfake Video के मामले में सरकार ने 26 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दूसरी एडवायजरी जारी की है। इसमें उनसे डीपफेक और Artifical Intelligence से फैलने वाली गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का पालन करने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया कि यूजर्स को आईटी नियमों के तहत बैन कंटेंट को पब्लिश न करने के बारे में जागरूक करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की ये एडवायजरी राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar और उद्योग जगत के साथ की गई दो बैठकों के बाद आई है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आईटी कंपनियां और वकील आदि शामिल थे। इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नवंबर महीने में एक एडवाइजरी जारी कर डीपफेक वीडियो की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कहा था।

तब केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कहा था कि उन्होंने कहा, 'डीपफेक एक बड़ा मुद्दा है। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट की पहचान करने और हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया ने कहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए और अग्रेशिव होना होगा। इससे पहले 17 नवंबर को PM Modi ने डीपफेक टेक्नोलॉजी को खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था,'मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें मैं गरबा गा रहा हूं। AI की ताकत से ये वीडियो बना है, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। विविधता वाली सोसाइटी में, जहां छोटी-छोटी बातों पर लोगों की भावनाओं को ठेस लग जाती है। वहां यह संकट पैदा कर सकता है। जब AI को बढ़ाने वाले लोग मुझसे मिले थे तो मैंने उन्हें कहा था कि जैसे सिगरेट में चेतावनी लिखी होती है। वैसे ही मैंने कहा कि जो भी इसका यूज करता है तो वहां एक चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि 'ये डीपफेक से बना है।