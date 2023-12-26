scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIREDA के शेयर में क्यों आ गई भारी गिरावट?

IREDA के शेयर में क्यों आ गई भारी गिरावट?

इसके रिजल्ट्स को देखें तो दूसरे क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल के क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 185 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ हो गई थी। वहीं इनकम में भी 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Dec 26, 2023 14:28 IST
ईरेडा के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही हैईरेडा के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है
ईरेडा के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है

Indian Renewable Energy Development Agency Ltd यानि ईरेडा के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में करीब 7.5% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 101 रुपए पर पहुंच गया। इस गिरावट का असर साफ तौर पर मार्केट कैप पर भी देखने को मिल रहा है और मौजूदा वक्त के हिसाब से खबर लिखे जाने तक ईरेडा का मार्केट कैप गिरकर 27,500 हजार करोड़ के नीचे पहुंच गया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को ये स्टॉक 123 रुपए पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। लेकिन वहां से लगातार इसमें गिरावट जारी है और अब 7% से ज्यादा की गिरावट, निवेशकों के लिए बड़ी टेंशन है। सोचिए इस कंपनी का IPO इश्यू जो 32 रुपए पर था, उससे ये स्टॉक 101% चढ़ चुका है। ऐसे में इस गिरावट को लेकर निवेशक बहुत चिंतित हैं। इन्वेस्टर्स समझना चाहते हैं कि क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये गिरावट क्यों आई? तो हमने कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से बात की, जिससे आपको जरूर सुनना चाहिए। Tips2trades के अभिजीत का कहना है कि डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो IREDA का स्टॉक ओवरबॉट जोन में है और यहां जो सबसे बड़ा स्टॉन्ग रजिस्टेंस 123 रुपए पर हैं। ओवरबॉट यानि की ये स्टॉक फिलहाल के लिए महंगा है। निवेशक चाहें तो मौजूदा लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अभिजीत का कहना है कि अगर ये 92 के लेवल के सपोर्ट को तोड़ता है तो ये सीधा 73 रुपए पर आने वाले दिनों में दिख सकता है।  

advertisement

Also Read: India-UAE Relation: अब UAE से भारतीय रूपये में तेल खरीदेगा भारत

वहीं मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है मौजूदा वक्त में इस स्टॉक में गिरावट की वजह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से आने वाले दिनों में स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड दिख रहे हैं और इसका असर स्टॉक 95 के लेवल पर भी पहुंच सकता है। अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो दूसरे क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल के क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 185 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ हो गई थी। वहीं इनकम में भी 49% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 26, 2023