PhonePe ने Android Users के लिए 'Indus Appstore' किया लॉन्च, 4 लाख से ज्यादा Apps, 12 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं सर्च

PhonePe ने Android Users के लिए 'Indus Appstore' किया लॉन्च, 4 लाख से ज्यादा Apps, 12 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं सर्च



New Delhi ,UPDATED: Feb 22, 2024 11:35 IST

PhonePe ने 21 फरवरी को Android Smartphone Users के लिए 'Indus Appstore' लॉन्च कर दिया है

PhonePe ने 21 फरवरी को Android Smartphone Users के लिए 'Indus Appstore' लॉन्च कर दिया है। ऐप के अबाउट अस के अनुसार, इंडस ऐपस्टोर में लगभग 4 लाख ऐप्स मौजूद हैं, जिन्हें 12 भारतीय भाषाओं में सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है। फोनपे के CEO और फाउंडर समीर निगम ने कहा कि मोबाइल ऐप मार्केट में इंडस ऐपस्टोर हेल्दी कॉम्पिटिशन देने की शुरुआत करता है। यह मोर डेमोक्रेटिक और ब्राइवेंट इंडियन डिजिटल सिस्टम बनाने में मदद करेगा।'

सितंबर 2023 में फोनपे ने डेवलपर्स को इनवाइट किया था

इसके जरिए कंपनी एंड्रॉयड ऐप डिस्ट्रिब्युशन में गूगल की मोनोपॉली को चुनौती देना चाहती है। कंपनी ने सितंबर 2023 में एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स को अपनी ऐप लिस्ट करने के लिए इनवाइट किया था।

1 साल तक ऐप लिस्टिंग में कोई चार्ज नहीं

ऐप डेवलपर्स को इनवाइट करते हुए फोनपे ने कहा था कि इंडस डेवलपर प्लेटफार्म पर ऐप लिस्टिंग पहले साल के लिए फ्री होगी। इसके बाद हर साल मामूली फीस ली जाएगी। कंपनी ने अभी यह जानाकारी नहीं दी है कि एक साल के बाद डेवलपर से सालाना कितना फीस लेगी।

ऐप डाउनलोड के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट

ऐप इंटेलिजेंस फर्म data.ai के अनुसार, भारतीयों ने 2023 में मोबाइल ऐप पर लगभग 1.19 ट्रिलियन घंटे बिताए, जो 2021 में 954 बिलियन घंटे से अधिक है। ऐप डाउनलोड के मामले में भी देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है।

2026 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 1 अरब से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद

इंडस ऐपस्टोर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और को-फाउंडर आकाश डोंगरे ने सितंबर में कहा था,'भारत में 2026 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 1 अरब से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। यह हमें नए जमाने का लोकलाइज्ड एंड्रॉयड ऐप स्टोर बनाने का बड़ा मौका देता है। इतना बड़ा कस्टमर मार्केट होने के बाद भी ऐप डेवलपर्स को हमेशा केवल एक के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया है।'

Feb 22, 2024