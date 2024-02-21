WhatsApp जल्द लाएगा Screenshot Blocking-Profile Photo फीचर !

WhatsApp में अब कोई भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉर्ट नहीं ले सकेगा। इसके लिए कंपनी जल्द ही ऐप में 'Screenshot Blocking-Profile Photo' फीचर लेकर आने वाली है। इस फीचर में यूजर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ब्लॉक कर सकेगा। इससे उसकी परमिशन के बिना कोई भी प्रोफाइल पिक्चर का का स्क्रीनशॉर्ट नहीं ले पाएगा। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप ने इस फीचर को एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए लॉन्च किया है। टेस्टिंग के बाद नए अपडेट में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपडेट संस्करण 2.24.4.25 इंस्टॉल करना होगा। कंपनी यूजर की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए यह फीचर ला रही है।

स्क्रीनशॉट लेने पर मिलेगा वार्निंग मैसेज

व्हाट्सऐप ने करीब 5 साल पहले दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल फोटो सेव करने का ऑप्शन हटा दिया था, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इस फीचर के आने के बाद अगर कोई आपके प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेगा तो उसे वार्निंग मैसेज नजर आएगा। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें आप जब किसी प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की जाती है, तो एक वार्निंग दिखाई देती है जो दिखता है कि स्क्रीनशॉट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह नया फीचर यूजर्स की परमिशन के बिना प्रोफाइल फोटो कैप्चर करने और शेयर करने से रोकता है। इससे यूजर को प्राइवेसी प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है। हालांकि यूजर्स अभी भी प्रोफाइल फोटो चुराने के लिए किसी सेकेंडरी इक्विपमेंट या कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐप के अंदर कंपनी ने स्क्रीनशॉट को ब्लॉक कर दिया है।

डीपफेक रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा वॉट्सऐप

AI-जनरेटेड मिस इनफार्मेशन खास तौर पर डीपफेक से निपटने के लिए वॉट्सऐप जल्द हेल्पलाइन शुरू करेगा। इसके लिए वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा और मिसइनफॉर्मेशन कॉम्बैट एलायंस (MCA) ने पार्टनरशिप की है। यह हेल्पलाइन चैटबॉट के रूप में रहेगी, जो इंग्लिश के साथ तीन लोकल लैंग्वेज हिंदी, तमिल और तेलगु में शुरू होगी। देशभर के यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। चैटबॉट के जरिए टेक्स्ट मैसेज, इमेज और वीडियो भेजकर उसकी जांच करने के लिए रिपोर्ट कर सकेंगे।

डीपफेक एनालिसिस यूनिट' स्थापित करेगा MCA

वॉट्सऐप हेल्पलाइन के जरिए मिलने वाली शिकायतों को एनालाइज और मैनेज करने के लिए MCA एक सेंट्रल 'डीपफेक एनालिसिस यूनिट' स्थापित करेगा।

गलत जानकारियों के फैलने से रोकन के लिए DAU जरूरी

मेटा में पब्लिक पॉलिसी इंडिया के डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल ने कहा कि हम AI के जरिए तैयार की गई मिसइनफॉर्मेशन की चिंताओं को पहचानते हैं। हमारा मानना हैं कि इससे निपटने के लिए पूरे इंडस्ट्री को ठोस और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। वहीं, MCA के चेयरमैन भरत गुप्ता ने कहा कि 'डीपफेक एनालिसिस यूनिट' (DAU) भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट यूजर्स के बीच AI से तैयार की गई गलत जानकारियों के फैलने से रोकन के लिए जरूरी है।

डीपफेक रोकना सोशल मीडिया प्लेटफार्म की जिम्मेदारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने का कानूनी दायित्व है कि उनके प्लेटफार्म पर उनके यूजर्स कोई गलत जानकारी या डीपफेक पोस्ट न करें।