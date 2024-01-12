Oppo Reno 11 5G सीरीज़ भारत में लॉन्च, कीमत 29,999 रुपये से शुरू
Oppo Reno 11 सीरीज़ आखिरकार भारत में लॉन्च हो गई है। सीरीज़ में इस बार दो मॉडल हैं- ओप्पो रेनो 11 और रेनो 11 प्रो। कंपनी ने अज्ञात कारणों से इस साल Pro+ को छोड़ दिया है। नए ओप्पो 5जी फोन की कीमत 40,000 रुपये से कम है, जिसमें पहले से ही कई अच्छे विकल्प हैं। प्रो मॉडल संभवतः वनप्लस 11आर, आईक्यूओओ नियो 7 प्रो और अन्य फोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता नजर आएगा। यहां नई ओप्पो रेनो 11 सीरीज़ की विशेषताओं और कीमत विवरण पर एक त्वरित नज़र डाली गई है।
ओप्पो रेनो 11 सीरीज़: भारत में कीमत
ओप्पो रेनो11 प्रो 5G की कीमत 39,999 रुपये है, और यह 18 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ओप्पो रेनो11 5G 25 जनवरी से थोड़ा पहले बिक्री पर आएगा। डिवाइस को दो स्टोरेज वेरिएंट में बेचा जाएगा। 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत आपको 29,999 रुपये होगी और 256GB मॉडल 31,999 रुपये में बिक्री पर होगा। ये सभी स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, ओप्पो ई-स्टोर और मेनलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे।
ओप्पो रेनो 11 प्रो, ओप्पो रेनो 11: मुख्य विशिष्टताएँ
ओप्पो रेनो 11 का भारतीय वेरिएंट थोड़ा अलग है। मानक मॉडल क्रमशः मीडियाटेक डाइमेंशन 7050 SoC और प्रो मॉडल मीडियाटेक डाइमेंशन 8200 SoC द्वारा संचालित है। तुलनात्मक रूप से, चीन में, ओप्पो रेनो 11 हुड के नीचे मीडियाटेक डाइमेंशन 8200 चिपसेट का उपयोग करता है और प्रो मॉडल में स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 SoC है। अन्य विशिष्टताओं के लिए, दोनों ओप्पो रेनो 11 मॉडल में 120Hz की अधिकतम ताज़ा दर के साथ 6.70-इंच फुल-एचडी + OLED घुमावदार डिस्प्ले है। प्रो मॉडल में HDR 10+ का भी सपोर्ट है। सुरक्षा के लिए पैनल पर ड्रैगनट्रेल स्टार 2 ग्लास की परत है। रियर कैमरा मॉड्यूल के आसपास, अतिरिक्त स्थायित्व के लिए प्रो वेरिएंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 बैक पैनल (पर्ल व्हाइट) है।ऑप्टिक्स के मामले में इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल है। प्रो मॉडल में 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और 8 मेगापिक्सल वाइड-एंगल कैमरा है। सेल्फी के लिए दोनों फोन में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। रेनो 11 प्रो में 80W सुपर फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ 4,700mAh की बैटरी है। ओप्पो रेनो 11 में 67W सुपर फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ 4,800mAh की बैटरी है।