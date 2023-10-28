Oppo A79 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Oppo ने 27 अक्टूबर को भारत में 'Oppo A79 5G' स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को 8GB रैम +128GB स्टोरेज के साथ सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹19,999 रखा है। मिड बजट सैगमेंट के इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच FHD+ डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले में रेजोल्युशन 2400x1080 पिक्सल और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.4% मिलती है। लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में फोन बायर्स के लिए अवेलेबल हो गया है। हालांकि, ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्य जगहों पर 28 अक्टूबर से फोन अवेलेबल होगा।

स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर दिया गया है। मेमोरी की बात करें तो फोन में 8GB की LPDDR4X रैम दी गई है। हैंडसेट में एंड्रॉयड 13 बेस्ड कलर OS 13.1 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का प्रायमरी कैमरा और 2MP का पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 33W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि 30 मिनट में फोन की 51% बैटरी चार्ज हो जाएगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G, 3G, वाई-फाई , ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC, 3.5mm ऑडियो जैक, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ चार्जिंग के लिए USB टाइप C दिया गया।