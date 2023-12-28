Oneplus12, Oneplus12R 23 जनवरी को भारत में होगी लॉन्च

Oneplus12 Series 23 जनवरी को भारत में डेब्यू करने वाली है। स्मार्टफोन सीरीज़ में Oneplus 12 5G और Oneplus 12R 5G शामिल होंगे। कंपनी ने खुलासा किया है कि वनप्लस 12 नए लॉन्च किए गए iQOO 12 5G के समान स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट द्वारा संचालित होगा। गौरतलब है कि iQOO 12 5G को भारत में 52,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। चूंकि वनप्लस 11आर वनप्लस ऐस 2 का रीब्रांडेड संस्करण है, इसलिए वनप्लस 12आर 5जी वनप्लस ऐस 3 का रीब्रांडेड संस्करण होने की संभावना है जो 4 जनवरी को चीन में लॉन्च होने वाला है। टिपस्टर योगेश बरार के अनुसार, वनप्लस 12 की शुरुआती कीमत 58,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच लॉन्च होने की संभावना है। विशेष रूप से, वनप्लस 11 5G को इस साल की शुरुआत में भारत में 56,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। रंग के संदर्भ में, वनप्लस 12 फ्लोई एमराल्ड रंग विकल्प में उपलब्ध होगा। जहां तक वनप्लस 12आर 5जी की कीमत की बात है तो इसकी कीमत 40,000 रुपये से 42,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। वनप्लस 12आर दो रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा: कूल ब्लू और आयरन ग्रे।

चीन में लॉन्च किए गए वेरिएंट के अनुसार, वनप्लस 12 5G में 6.82-इंच क्वाड-एचडी + एलटीपीओ ओएलईडी स्क्रीन होने की संभावना है जो 120Hz की अनुकूली ताज़ा दर प्रदान करती है। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट द्वारा संचालित होने की पुष्टि की गई है और इसमें 24 जीबी रैम और 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज की पेशकश की जा सकती है। कैमरे के संदर्भ में, वनप्लस 12 में हैसलब्लैड कैमरे होने की उम्मीद है जिसमें 50MP Sony LYT-808 प्राइमरी लेंस, 64MP टेलीफोटो कैमरा और 48MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा हो सकता है। वनप्लस 12 5G में 5,400 एमएएच की बैटरी होने की उम्मीद है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस स्मार्टफोन के बारे में अभी ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। टिपस्टर योगेश बरार के अनुसार, वनप्लस 12आर स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट द्वारा संचालित होने और 16 जीबी रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज की पेशकश करने की संभावना है। वनप्लस 12आर दो रंग विकल्पों और एक ट्रिपल कैमरा लेंस के साथ भी उपलब्ध होगा। फोन में वनप्लस 12 के समान एक गोलाकार कैमरा द्वीप है।