OnePlus Nord CE4 बैंक ऑफर्स के साथ Amazon पर 25,000 रुपये से कम में मिलेगा

क्या आप एक भरोसेमंद एंड्रॉयड फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते? आपको Amazon पर OnePlus Nord CE 4 डील देखनी चाहिए। हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus Nord CE 4, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है, अभी भी उसी कीमत पर लिस्टेड है। हालाँकि, अगर आपके पास योग्य क्रेडिट कार्ड है, तो आप 2500 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इससे कीमत घटकर 22,999 रुपये रह जाती है।

क्या है डील?

वनप्लस नॉर्ड CE4 दो वेरिएंट में उपलब्ध है: 8GB+128GB मॉडल के लिए 24,999 रुपये और 8GB+256GB मॉडल के लिए 26,999 रुपये। अमेज़न 128GB वैरिएंट के लिए 23,300 रुपये तक और 256GB वैरिएंट के लिए 24,650 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है। इसके अलावा, आप HDFC बैंक कार्ड EMI ट्रांजेक्शन, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, BOB कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके की गई खरीदारी पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं।

वनप्लस नॉर्ड सीई 4: स्पेसिफिकेशन

वनप्लस नॉर्ड सीई 4 एक शानदार और शक्तिशाली स्मार्टफोन है जिसे आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 16.25 सेमी ऊंचाई, 7.53 सेमी चौड़ाई और 0.84 सेमी मोटाई के आयामों के साथ, इसे पकड़ना और उपयोग करना आसान है। लगभग 186 ग्राम वजनी, यह आराम से ले जाने के लिए काफी हल्का है। हुड के नीचे, नॉर्ड सीई 4 एंड्रॉइड 14 पर आधारित ऑक्सीजनओएस पर चलता है, जो एक सहज और अनुकूलन योग्य उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 द्वारा संचालित 8GB LPDDR4x रैम और 128GB या 256GB UFS3.1 स्टोरेज के विकल्पों के साथ, आपके पास अपने सभी ऐप्स और फ़ाइलों के लिए पर्याप्त जगह होगी।

रिज़ॉल्यूशन

नॉर्ड CE 4 में 2412-1080 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन वाला शानदार 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले है। 93.40 प्रतिशत के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 20.1:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ, आपको एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और फ्लूइड एनिमेशन के लिए जिम्मेदार है।

कैमरा

कैमरे की बात करें तो वनप्लस नॉर्ड सीई 4 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50MP का मुख्य कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और शानदार सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा है। 30fps पर 4K या 60/30fps पर 1080P में वीडियो रिकॉर्ड करें, सुपर स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट के साथ।

कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के लिए, वनप्लस नॉर्ड CE 4 डुअल सिम सपोर्ट, 5G कनेक्टिविटी, वाई-फाई 2—2 MIMO और ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है। नॉर्ड CE 4 में पानी और धूल प्रतिरोध के लिए IP54 रेटिंग भी है। हुड के नीचे, 5,500mAh की बैटरी और 100W SUPERVOOC चार्जिंग है।