भारत के किस शहर में बन रही है सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें?

property consultant anarock के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में वर्तमान में 40 मंजिलों से अधिक की 154 ऊंची इमारतें हैं और 2030 तक शहर में 200 से अधिक गगनचुंबी इमारतें बनने की उम्मीद है रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि 2019 से 2023 के बीच, 40 मंजिलों से अधिक की 154 ऊंची इमारतें एमएमआर बाजार में आएंगी। "...2024 से 2030 के बीच, 207 और पूरी हो जाएंगी।

advertisement

Also Read: Stocks to Watch: 4 जून के बाद किन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव, आ गई लेटेस्ट रिपोर्ट

दक्षिण मध्य मुंबई में सबसे ज़्यादा 103 ऊँची इमारतें

एनारॉक ने कहा कि ऊंची इमारतों के विकास से शहर में भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलती है। डेटा के अनुसार, दक्षिण मध्य मुंबई में सबसे ज़्यादा 103 ऊँची इमारतें हैं। इनमें से कम से कम 61 मीनारें पूरी हो चुकी हैं और 42 अन्य 2024-2030 की अवधि के भीतर पूरी हो जाएँगी।

Also Watch: जिस दिन उड़ेंगे हवाई जहाज, उसी दिन कटेगा 250 इंटरनेशनल कंपनियों का फीता

40 से ज़्यादा मंज़िल वाली 87 ऊँची इमारतें

मुंबई के मध्य उपनगरों में 40 से ज़्यादा मंज़िल वाली 87 ऊँची इमारतें हैं। इनमें से 42 पूरी हो चुकी हैं और 45 अन्य मीनारें निर्माणाधीन हैं। शहर के पश्चिमी उपनगरों में कम से कम 80 ऊँची इमारतें हैं, जिनमें से 50 मीनारें पूरी हो चुकी हैं और 30 मीनारें अगले छह वर्षों में पूरी होने वाली हैं। ठाणे में कम से कम 61 ऊँची इमारतें हैं, जिनमें से सिर्फ़ 2 मीनारें पूरी हो चुकी हैं और बाकी 59 निर्माणाधीन हैं।

परिधीय केंद्रीय और पश्चिमी उपनगरों में सीमित ऊंची इमारतें

नवी मुंबई में 40 से ज़्यादा मंज़िल वाली कुल 25 ऊंची इमारतें हैं - 10 पूरी हो चुकी हैं और 15 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। परिधीय केंद्रीय और पश्चिमी उपनगरों में सीमित ऊंची इमारतें हैं - कुल 5 इमारतें, सभी पूरी हो चुकी हैं। बायकुला, वर्ली, लोअर परेल, प्रभादेवी, महालक्ष्मी, मरीन लाइन, मुलुंड, चेंबूर, कांजुरमार्ग, सांताक्रूज़, मलाड, गोरेगांव और ठाणे सिटी जैसे माइक्रो-मार्केट निश्चित रूप से गगनचुंबी इमारतों के हॉटस्पॉट हैं।