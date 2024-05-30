Stocks to Watch: 4 जून के बाद किन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव, आ गई लेटेस्ट रिपोर्ट

देश में अगले 5 साल किस पार्टी की सरकार होगी, इसका खुलासा अब चंद दिनों बाद होने ही वाला है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो Narendra Modi लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब शेयर मार्केट के निवेशकों के मन में यह सवाल है कि इन चुनावों में BJP कितनी सीटें ला सकती है? मोदी के फिर से सत्ता में आने से किन सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है और कौन-से स्टॉक्स भागेंगे? इन तमाम जवाबों के लिए एक के बाद एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ रही है। इस बार ब्रोकरेज Phillip Capital ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। जिसमें करीब 21 स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसको लेकर ये ब्रोकरेज काफी बुलिश दिख रहा है।

तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? Phillip Capital ने सबसे पहले सीटों को लेकर जानकारी दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही फिलिप कैपिटल ने कहा कि वोटिंग के आधार पर सिनेरियो BJP के लिए 290-300 सीटें और NDA के लिए 330-340 सीटें बना हुआ है। अगर ऐसा होता है, तो ब्रोकरेज का मानना है कि पॉलिसी की continuity यानि निरंतरता, कॉरपोरेट अर्निंग, अर्थव्यवस्था, इक्विटी पर long-term stance पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि 325 से ज्यादा भाजपा सीटों और 360 से ज्यादा NDA के तेजी वाले सिनेरियो से इक्विटी में तेज उछाल आना चाहिए।

स्थिति या सिनेरियो

Phillip Capital ने एक और स्थिति या सिनेरियो भी सामने रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार बनाती है तो इससे शेयरों में भारी बिकवाली हो सकती है। लेकिन ब्रोकरेज का कहना है कि हमें गैर-NDA सरकार के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 5 सालों के लिए एक स्थिर गठबंधन मानते हुए, हम कई शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं।

स्टॉक्स पर 1 साल का नजरिया

अब आते हैं उन शेयरों पर किसे Phillip Capital के जरिए पसंद किया जा रहा है। इन स्टॉक्स पर 1 साल का नजरिया दिया गया है। इन स्टॉक्स में State Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Power Finance Corporation, Rural Electrification Corporation, Shriram Finance, Muthoot Finance, Ultra-Tech, Siemens, Hero MotoCorp, TVS Motor, Divi's Labs जैसे स्टॉक हैं। इसके अलावा Syngene, APL Apollo, Jindal SAW, IGL, Aarti Industries, Gokaldas Export, SP Apparel जैसे स्टॉक हैं जिनमें एक साल के हिसाब से खरीदारी का नजरिया दिया हुआ है। इतना ही नहीं 2 से 3 साल के perspective से भी ब्रोकरेज के कुछ पिक्स हैं। जिन स्टॉक्स पर वो दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें HDFC Bank, Ashok Leyland, ICICI Bank, SBI, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, Sundaram Finance, MAS Financial, Infosys, HCL Tech, Persistent, KPIT Tech, Reliance Industries, GAIL, Ambuja Cements, JK Cement and L&T जैसे स्टॉक है।

मौजूदा स्वरूप में इंडिया गठबंधन

फिलिप कैपिटल ने आगे कहा है कि इंडिया गठबंधन ने बड़े पैमाने पर उन पार्टियों को एकजुट किया है जो 2019 में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थीं। कुछ राज्य दलों में मामूली बदलावों को छोड़कर, इसका NDA गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा है। 2019 में NDA गठबंधन के पास संसद में 353 सीटें थीं, जो मौजूदा गठबंधन के मुताबिक 349 सीटों के बराबर है। अपने मौजूदा स्वरूप में इंडिया गठबंधन के पास 2019 के चुनावों में 88 के मुकाबले 131 सीटें हैं।