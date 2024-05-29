BJP की सरकार बनी तो ये Stocks लगाएंगे लंबी दौड़? ब्रोकरेज फर्म CLSA की आई लिस्ट

लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो इस बार के चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मार्केट इस तरह मान कर चल रही है। इसलिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में करीब-करीब 54 कंपनियों के स्टॉक को चुना गया है। ब्रोकरेज ने इन्हें MODI STOCKS का नाम दिया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार आती है तो इन स्टॉक्स में बंपर तेजी देखने को मिल सकती है। तो कौन से हैं ये स्टॉक? किस आधार पर इन शेयरों का चयन किया गया है? ये इलेक्शन रैली कब तक खत्म हो जाएगी?

CLSA की रिपोर्ट

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सरकार ही अगर आती है तो उनकी पॉलिसीज से इन स्टॉक्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। इनमें ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियां शामिल हैं। ये फर्म्स कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर-लिंक्ड सेक्टर्स, PSUs या कुछ कॉरपोरेट हाउसेस के शेयरों से जुड़ी हैं। दरअसल, ये BJP के सत्ता में वापस आने की संभावनाओं के आधार पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से समझें तो NIFTY 50 ने 13.06% का पिछले 6 महीनों में रिटर्न दिया है। जबकि CLSA के जरिए सजेस्ट किए जा रहे स्टॉक्स इस दौरान 50% भाग चुके हैं।

स्टॉक में उछाल

अब यहां सवाल उठता है तो ये तो काफी भाग चुके हैं। क्या ये आगे और चलेंगे? तो ब्रोकरेज ने कहा कि ये ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, खासकर अगर मौजूदा सरकार मजबूत बहुमत के साथ लौटती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये स्टॉक्स, जिसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं? तो इसमें L&T, NTPC, NHPC, Power Finance Corp, ONGC, IGL और महानगर गैस पसंदीदा शेयरों में से हैं, जिन्हें पॉलिसीज से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इन स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। CLSA ने कहा कि बजट घोषणा से पहले जून या जुलाई तक PSUs शेयरों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है।

भारतीय प्राइवेट बैंकों का परफॉरमेंस खराब रहा

CLSA के अनुसार, कारोबारी साल 2025 के जुलाई से दिसंबर तक देश की ग्रोथ में बैंक सबसे बेहतर रिस्क-रीवार्ड प्ले पेश करेंगे। सरकारी पॉलिसीज का फायदा उठाने वाले शेयरों को छोड़कर HDFC बैंक, ICICI Bank, Axis Bank और इंडसइंड बैंक जैसे बैंक अपनी ग्रोथ के चलते आकर्षक बने हुए हैं। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिरने के चलते अमेरिकी बैंकों ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि इसके उलट भारतीय प्राइवेट बैंकों का परफॉरमेंस खराब रहा है।

ग्रोथ होने की उम्मीद

CLSA ने कुछ और स्टॉक्स भी निकाले हैं, जहां इस ब्रोकरेज को आगे का अपसाइड दिख रहा है। रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए अन्य स्टॉक में Ashok Leyland, UltraTech और L&T शामिल हैं. इस बीच फर्म ने Bajaj Finance, Max Financials, Zomato और Dmart में भी ग्रोथ होने की उम्मीद जताई है है। इसके अलावा फर्म ने Bharti Airtel, Indus Towers and Reliance Industries को भी इस लिस्ट में जगह दी है । हालांकि, CLSA ने कहा कि इलेक्शन-थीम आधारित ये तेजी जून-जुलाई में खत्म हो सकती है।ग्लोबल ब्रोकरेज ने कहा कि चुनावों के बाद, निवेशकों को "रियलिटी चेक" का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दो चुनावों में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया था. उस दौरान चुनावी नतीजों के बाद PSUs में तेजी देखी गई थी.