Adani Group 3.5 अरब डॉलर का फंड जुटाएगा, Adani Ent QIP के जरिए 16,600 करोड़ रुपये जुटाएगा

अरबपति गौतम अडानी के समूह की प्रमुख कंपनी Adani Enterprises Limited ने मंगलवार को कहा कि उसके बोर्ड ने शेयर बिक्री के जरिए 16,600 करोड़ रुपये (करीब 2 अरब डॉलर) जुटाने को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा समूह की बिजली उपयोगिता अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से 12,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए इसी तरह की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद हुई।

Adani Enterprises

अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि धन उगाहना एक या अधिक किस्तों में हो सकता है। दोनों कंपनियों को शेयरधारकों सहित अन्य अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जहां अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने फंड जुटाने को मंजूरी देने के लिए 24 जून को शेयरधारकों की बैठक बुलाई है, वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) अगले दिन निर्धारित है। दोनों फर्मों ने 2023 में इसी तरह की मंजूरी हासिल की, लेकिन उन मंजूरियों को जून में समाप्त होने वाला था, जिससे नए सिरे से मंजूरी की जरूरत पड़ी। मई 2023 में, अदानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी थी। उस महीने, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को भी क्यूआईपी के जरिए 8,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली थी। क्यूआईपी, अपने मूल में, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार नियामकों को कानूनी कागजी कार्रवाई प्रस्तुत किए बिना पूंजी जुटाने का एक तरीका है। बैंकों और निजी इक्विटी फंड जैसे संस्थानों से धन जुटाने से दोनों कंपनियों के शेयरधारक संख्या में वृद्धि होगी - अदानी समूह के खिलाफ प्रमुख आलोचनाओं में से एक - साथ ही वैश्विक स्तर पर उनकी ताकत बढ़ेगी। इससे कंपनियों की पोस्ट-इक्विटी पूंजी में प्रमोटर अदानी परिवार की हिस्सेदारी भी कम हो जाएगी।

यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च

अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अदानी परिवार की 72.61% और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में 73.22% हिस्सेदारी है। दोनों फर्मों ने फंड जुटाने के लिए 2023 बोर्ड की मंजूरी के साथ आगे नहीं बढ़े थे। फंड जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्रस्तावों को सक्षम कर रही है ताकि कंपनियां जब भी सबसे अच्छी वित्तपोषण शर्तें पाएं, तो वे जल्दी से जल्दी काम कर सकें। हालांकि, उनके लिए उन फंडों को जुटाना अनिवार्य नहीं है। पिछले साल यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक हानिकारक रिपोर्ट के झटके से उबरने के बाद, इस समूह ने पूंजीगत खर्च बढ़ा दिया है।

क्लॉ-बैक रणनीति

समूह की क्लॉ-बैक रणनीति जिसमें कर्ज पर लगाम लगाना और गर्दन तोड़ने वाली गति विस्तार की धीमी गति शामिल थी, ने भी कतर निवेश प्राधिकरण, अबू धाबी स्थित आईएचसी, फ्रांसीसी दिग्गज टोटलएनर्जीज और यूएस स्थित जीक्यूजी निवेश सहित मार्की निवेशकों से लगभग 45,000 करोड़ रुपये जुटाए। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, बिजनेस इनक्यूबेटर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो एयरपोर्ट से लेकर डेटा सेंटर तक के कारोबार में शामिल है, ने कहा कि उसके बोर्ड ने "कंपनी के 1 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों और/या अन्य पात्र प्रतिभूतियों या उनके किसी संयोजन के जारी करने के माध्यम से धन जुटाने को मंजूरी दी है, जिसकी कुल राशि 16,600 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी या एक या अधिक किस्तों में क्यूआईपी या अन्य स्वीकार्य तरीके से इसके बराबर राशि होगी।" हालांकि, इसने फंड के इस्तेमाल का ब्योरा नहीं दिया। अडानी एंटरप्राइजेज ने पिछले साल फरवरी में फॉलो-ऑन शेयर बिक्री को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए उसने 20,000 करोड़ रुपये जुटाए थे, क्योंकि हिंडनबर्ग द्वारा समूह पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी, स्टॉक हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाने के बाद समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है।