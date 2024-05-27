सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार पहुंचा; निफ्टी सर्वकालिक शिखर पर पहुंचा

scorecardresearch
निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,000 अंक को पार किया। हालांकि, इसने सारी बढ़त गंवा दी और 10.55 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 22,957.10 पर बंद हुआ।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 27, 2024 20:38 IST
मुंबई, 27 मई (PTI) बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार को पहली बार ऐतिहासिक 76,000 अंक के स्तर को छू गया और एनएसई निफ्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से कुछ दिन पहले वैश्विक बाजारों में तेजी और आशावादी निवेशकों की धारणा के अनुरूप अपना नया सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। दोपहर के कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 599.29 अंक चढ़कर 76,009.68 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

एनएसई निफ्टी 153.7 अंक चढ़कर 23,110.80 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभ में रहे। विप्रो, एनटीपीसी, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछड़ गए। मौजूदा आम चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.13 प्रतिशत बढ़कर 82.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

एक्सचेंज के आंकड़ों

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने शुक्रवार को 944.83 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। शुक्रवार को बीएसई बेंचमार्क 7.65 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 75,410.39 पर बंद हुआ। निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,000 अंक को पार किया। हालांकि, इसने सारी बढ़त गंवा दी और 10.55 अंक या 0.05% तक की मामूली गिरावट के साथ 22,957.10 पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
