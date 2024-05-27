सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार पहुंचा; निफ्टी सर्वकालिक शिखर पर पहुंचा
निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,000 अंक को पार किया। हालांकि, इसने सारी बढ़त गंवा दी और 10.55 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 22,957.10 पर बंद हुआ।
मुंबई, 27 मई (PTI) बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार को पहली बार ऐतिहासिक 76,000 अंक के स्तर को छू गया और एनएसई निफ्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से कुछ दिन पहले वैश्विक बाजारों में तेजी और आशावादी निवेशकों की धारणा के अनुरूप अपना नया सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। दोपहर के कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 599.29 अंक चढ़कर 76,009.68 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
NSE
एनएसई निफ्टी 153.7 अंक चढ़कर 23,110.80 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभ में रहे। विप्रो, एनटीपीसी, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछड़ गए। मौजूदा आम चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.13 प्रतिशत बढ़कर 82.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
Also Read: Torrent Pharma Share Price: चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 9% की उछाल
एक्सचेंज के आंकड़ों
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने शुक्रवार को 944.83 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। शुक्रवार को बीएसई बेंचमार्क 7.65 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 75,410.39 पर बंद हुआ। निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,000 अंक को पार किया। हालांकि, इसने सारी बढ़त गंवा दी और 10.55 अंक या 0.05% तक की मामूली गिरावट के साथ 22,957.10 पर बंद हुआ।