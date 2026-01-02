Vodafone Idea Share: सरकारी राहत पैकेज की मंजूरी के बाद, वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तेज रिकवरी देखने को मिली है। जिस दिन सरकार ने राहत पैकेज को मंजूरी दी, उस दिन से अब तक स्टॉक 17 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। 31 दिसंबर को शेयर 10.26 रुपये तक फिसल गया था, जो मौजूदा कारोबारी सत्र में 12.04 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया।

दरअसल, 31 दिसंबर को Vodafone Idea का शेयर AGR बकाया में छूट की उम्मीद में 52 हफ्ते के उच्च स्तर 12.80 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन राहत पैकेज में किसी तरह की AGR माफी नहीं मिलने से उसी दिन शेयर में करीब 15 फीसदी की तेज गिरावट आ गई। इसके बाद से स्टॉक ने निचले स्तरों से राहत की रैली शुरू की है।

इस रिकवरी को एक और बड़ी खबर से सहारा मिला है। Vodafone Idea को Vodafone Group से करीब 5,836 करोड़ रुपये मिलने हैं। यह रकम दोनों कंपनियों के बीच एक देनदारी विवाद के निपटारे के समझौते के तहत आएगी।

समझौते में संशोधन के अनुसार, Vodafone Group के प्रमोटर्स अगले 12 महीनों में 2,307 करोड़ रुपये रिलीज करेंगे। इस खबर पर 1 जनवरी को शेयर में इंट्रा-डे 11 फीसदी तक की तेजी आई और भाव 11.92 रुपये तक पहुंच गया।

मौजूदा सत्र में भी यह तेजी जारी रही। Vodafone Idea का शेयर खबर लिखे जानें तक 3.61 फीसदी चढ़कर 12.04 रुपये तक पहुंचा, जबकि पिछला बंद भाव 11.62 रुपये था। तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

फिलहाल शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर 12.80 रुपये के काफी करीब ट्रेड कर रहा है, जो AGR राहत पैकेज के ऐलान से पहले बना था। यह घोषणा बुधवार को बाजार खुला रहने के दौरान की गई थी।

सरकार ने AGR बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया है। इस राशि का भुगतान FY 2031-32 से FY 2040-41 के बीच रीशेड्यूल किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर फ्रीज किए गए बकाये का फिर से आकलन करेगा। वहीं, FY18 और FY19 से जुड़े AGR बकाये Vodafone Idea को अगले पांच साल में चुकाने होंगे।