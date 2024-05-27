Torrent Pharma Share Price: चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 9% की उछाल

Torrent Pharmaceuticals Ltd के शेयरों में सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई और यह 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। कंपनी ने मार्च, 2024 में समाप्त तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी।

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के शेयर

Torrent Pharma ने मार्च तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 57%की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 287 करोड़ रुपये से बढ़कर 449 करोड़ रुपये हो गया। इसका राजस्व साल-दर-साल 10% बढ़कर 2,745 करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही के लिए एबिटा साल-दर-साल 21 प्रतिशत बढ़कर 883 करोड़ रुपये हो गया। आय की घोषणा के बाद, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के शेयर सोमवार को 8.70% बढ़कर 2,839.90 रुपये पर पहुंच गए।

advertisement

Also Read: Sensex Nifty Today: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नए हाई पर पहुंचे

मजबूत वृद्धि परिदृश्य

कंपनी ने कहा, "भारत और ब्राजील के कारोबार के लिए मजबूत वृद्धि परिदृश्य के साथ-साथ जर्मन और अमेरिकी फॉर्मूलेशन में वृद्धि के कारण, हमें उम्मीद है कि दो साल की अवधि में टोरेंट फार्मा का राजस्व 13 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ेगा। हम वित्त वर्ष 26 के लिए अपने एबिटा मार्जिन अनुमान को 35 प्रतिशत और ईपीएस अनुमान को 10% तक बढ़ाते हैं। अमेरिका में सुस्त प्रदर्शन की भरपाई लैटिन अमेरिका और आरओडब्ल्यू बाजारों में बेहतर वृद्धि से हुई।