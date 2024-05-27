Sensex Nifty Today: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नए हाई पर पहुंचे

लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में अपने नए सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 269.28 अंक चढ़कर 75,679.67 के सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 86.1 अंक चढ़कर 23,043.20 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

सेंसेक्स की कंपनिया

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक प्रमुख लाभ में रहे। विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और एशियन पेंट्स पिछड़ गए। एशियाई बाजारों में, सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। मौजूदा आम चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.21% बढ़कर 82.29 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 944.83 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। शुक्रवार को बीएसई बेंचमार्क 7.65 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 75,410.39 पर बंद हुआ। निफ्टी ने शुक्रवार को पहली बार 23,000 अंक को पार किया। हालांकि, इसने सारी बढ़त गंवा दी और 10.55 अंक या 0.05% की मामूली गिरावट के साथ 22,957.10 पर बंद हुआ।