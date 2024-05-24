Suzlon Energy की चौथी तिमाही की आय: शुद्ध लाभ 254 करोड़ रुपये, शेयर निचले सर्किट पर पहुंचा

Suzlon Energy ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 254 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 278 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.6% कम है। हालांकि, चौथी तिमाही में राजस्व 30% बढ़कर 2,196 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में यह 1,694 करोड़ रुपये था। आज फर्म की चौथी तिमाही की आय की घोषणा के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयर 4.97% गिरकर 45.85 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले बंद भाव 48.25 रुपये था।

EBITDA

EBITDA वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के 232.6 करोड़ रुपये के मुकाबले चौथी तिमाही में 54% बढ़कर 357.2 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 23 की इसी अवधि के 13.7% के मुकाबले चौथी तिमाही में बढ़कर 16.3% हो गया। EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय है। वित्त वर्ष 2024 में सकल ऋण घटकर 110 करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 1905 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 में राजस्व बढ़कर 6497 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 5947 करोड़ रुपये था।