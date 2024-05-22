Suzlon Share Price: शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा

नए ऑर्डर मिलने के बाद बुधवार के कारोबार में Suzlon Energy Limited के शेयरों ने 5% की ऊपरी कीमत सीमा 46.23 रुपये को छू लिया। कंपनी ने आज Juniper Green Energy के लिए 402 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए नए ऑर्डर मिलने की घोषणा की।

निर्धारित क्षमता

advertisement

BSE को दी गई सूचना में कहा गया है कि सुजलॉन, राजस्थान के फतेहगढ़ में प्रस्तावित सुजलॉन स्थल पर एक हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर (HLT) टावर के साथ कुल 134 पवन टरबाइन जनरेटर (WUTG) स्थापित करेगी तथा दोनों परियोजनाओं के लिए 3 मेगावाट की निर्धारित क्षमता होगी। फर्म ने आगे कहा, "यह ग्राहक की ओर से कंपनी के 3 मेगावाट उत्पाद श्रृंखला से बड़ी रेटेड 3 मेगावाट, एस144-140 मीटर टर्बाइन के लिए बार-बार दिए गए ऑर्डर हैं। समझौते के हिस्से के रूप में, सुजलॉन पवन टर्बाइन की आपूर्ति करेगा और नींव, निर्माण और कमीशनिंग सहित परियोजना को निष्पादित करेगा। सुजलॉन कमीशनिंग के बाद व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करेगा।"

Also Read: Kotak NFO: कोटक निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च

भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम

आज स्टॉक में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि आखिरी बार 38.57 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 21.07 लाख शेयरों से अधिक था। काउंटर पर कारोबार 17.48 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 62,890.65 करोड़ रुपये रहा। आज शून्य शेयरों के बिक्री ऑर्डर के मुकाबले 8,46,123 लाख खरीद ऑर्डर थे।

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। स्क्रिप का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 55.18 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।