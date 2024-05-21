scorecardresearch
Kotak NFO: कोटक निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च

कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने एनएफओ के लॉन्च के दौरान कहा कि कोटक म्यूचुअल फंड में, हम लगातार अपने निवेशकों को अलग अलग निवेश के विकल्प प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कोटक निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड का लॉन्च विभिन्न जोखिम स्तरों और निवेश दृष्टिकोण को पूरा करने वाले उत्पादों की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 21, 2024 17:23 IST
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC/कोटक म्यूचुअल फंड) ने कोटक निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्‍स की ट्रैकिंग करती है। यह स्‍कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 22 मई, 2024 को खुल रही है और 31 मई, 2024 को बंद होगी।

रणनीतिक निवेश सूचकांक

निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स एक स्ट्रैटेजिक इन्‍वेस्‍टमेंट इंडेक्‍स (रणनीतिक निवेश सूचकांक) है, जिसमें निफ्टी 100 इंडेक्स से चुने गए लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक शामिल हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स के भीतर कम अस्थिरता वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो सुनिश्चित करता है। सिक्‍योरिटी (प्रतिभूतियों) का चयन और उसका वेटेज पिछले एक साल की अस्थिरता पर आधारित होता है। यह लार्ज-कैप सेक्टर में भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए एक लागत प्रभावी (कॉस्ट इफेक्टिव) और पारदर्शी विकल्प प्रदान करता है।

NFO

कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने NFO के लॉन्च के दौरान कहा कि कोटक म्यूचुअल फंड में, हम लगातार अपने निवेशकों को अलग अलग निवेश के विकल्प प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कोटक निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड का लॉन्च विभिन्न जोखिम स्तरों और निवेश दृष्टिकोण को पूरा करने वाले उत्पादों की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वर्तमान में, मिडकैप और स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप उचित वैल्‍युएशन पर हैं। यह इंडेक्स फंड निवेशकों को नियम-आधारित इंडेक्स में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है जो अलग अलग सेक्टर में कम अस्थिरता वाली लार्ज-कैप कंपनियों में निवेश करता है।  निवेशक कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर सकते हैं।

May 21, 2024