Stocks In News: भेल, ल्यूपिन, गेल, इंडस टावर्स, ओएनजीसी, इंडिया सीमेंट्स, सेल और पतंजलि फूड्स

भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने शनिवार के विशेष कारोबारी सत्र को मामूली बढ़त के साथ समाप्त किया क्योंकि सुस्त कारोबारी सत्र के बीच बेंचमार्क सूचकांक सीमित दायरे में रहे। बीएसई सेंसेक्स 88.91 अंक या 0.12% बढ़कर 74,005.94 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 35.60 अंक या 0.16% बढ़कर 22,502 पर बंद हुआ। मंगलवार, 21 मई, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

Q4 परिणाम

.Q4 परिणाम आज: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एनएमडीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी इंडिया, जीई टीएंडडी इंडिया, इरकॉन इंटरनेशनल, एनएमडीसी स्टील, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गोदावरी पावर एंड इस्पात, एरिस लाइफसाइंसेज, महाराष्ट्र सीमलेस, एथर इंडस्ट्रीज, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, शीला फोम और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन उन कंपनियों में शामिल हैं जो आज मार्च 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगी।

ओएनसीजी

ओएनसीजी: सरकारी स्वामित्व वाली तेल और गैस अन्वेषण प्रमुख ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 6,478.23 करोड़ रुपये की तुलना में 11,526.53 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के लिए परिचालन से इसका राजस्व बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

गेल

गेल: भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी ने मार्च तिमाही में अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 260 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 2,177 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, क्रमिक आधार पर, फर्म का शुद्ध लाभ ₹2,842.62 करोड़ से 23 प्रतिशत कम हुआ। कंपनी की कुल आय में साल-दर-साल आधार पर 2.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और यह 32,317 करोड़ रुपये रही, जबकि तिमाही-दर-तिमाही आधार पर इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई। EBITDA भी तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 7 प्रतिशत घटकर 3,559 करोड़ रुपये रहा।

इंडस टावर्स

इंडस टावर्स: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दूरसंचार इन्फ्रा कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शेयरधारक द्वारा ब्लॉक डील की जा सकती है, जिसके तहत 270 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इस ब्लॉक डील में 80 लाख शेयर शामिल होने की उम्मीद है, जिसका आकार 270 करोड़ रुपये होगा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया: सरकारी स्वामित्व वाली इस धातु कंपनी ने कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मार्च तिमाही के दौरान समेकित शुद्ध लाभ में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 1,126.68 करोड़ रुपये रहा। मार्च तिमाही में सेल का परिचालन राजस्व भी घटकर 27,958.52 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 1 रुपये का अंतिम लाभांश भी स्वीकृत किया है।

ल्यूपिन

ल्यूपिन: यूएसएफडीए ने फार्मा फर्म के समरसेट, न्यू जर्सी विनिर्माण संयंत्र में पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण पूरा कर लिया है। यह निरीक्षण 7 मई और 17 मई, 2024 के दौरान किया गया था, और छह टिप्पणियों के साथ फॉर्म-483 जारी करने के साथ समाप्त हुआ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स: राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 30 प्रतिशत की उछाल के साथ 1,797 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। परिचालन से इसका राजस्व 32 प्रतिशत बढ़कर 8,564 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 0.80 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

इंडिया सीमेंट्स

इंडिया सीमेंट्स: सीमेंट कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में समेकित शुद्ध घाटा कम होकर 50.06 करोड़ रुपये होने की सूचना दी, जो एक साल पहले 243.77 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे से बेहतर बिक्री मात्रा की मदद से संभव हुआ। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से इसका समेकित राजस्व 1,266.65 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 1,485.73 करोड़ रुपये था।

पतंजलि फूड्स

पतंजलि फूड्स: बाबा रामदेव की एफएमसीजी और खाद्य तेल कंपनी ने असुरक्षित पतंजलि सोन पापड़ी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि खाद्य व्यवसाय जुलाई 2022 में ही पतंजलि फूड्स के दायरे में आया और इसलिए कंपनी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक: निजी ऋणदाता ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में शुद्ध लाभ में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 309.5 करोड़ रुपये की तुलना में 329.6 करोड़ रुपये रहा। इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 26.4 प्रतिशत बढ़कर 933 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 738 करोड़ रुपये थी।

रेडिको खेतान

रेडिको खेतान: शराब बनाने वाली इस कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में अपने प्रमुख ब्रांड मैजिक मोमेंट्स वोदका के 6.3 मिलियन केस बेचे, जिसकी कुल बिक्री 1,000 करोड़ रुपये रही। यह पिछले वित्त वर्ष की 5.2 मिलियन केस की बिक्री की तुलना में काफी अधिक है।

रेल विकास निगम

रेल विकास निगम: राज्य द्वारा संचालित रेलवे खिलाड़ी को एसईआर मुख्यालय / दक्षिण पूर्व रेलवे से 148.3 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य करना।